Guerra Ucraina-Russia ultim'ora, bombe su Kiev: tank alle porte. Donbass, colpita scuola

Roma, 25 febbraio 2022 - Continua l'avanzata delle forze armate russe in Ucraina. Nel secondo giorno di combattimenti i carri armati di Mosca sono arrivati a Kiev, alcuni testimoni hanno postato le immagini dei mezzi russi sulle strade di Obolon, nella periferia della capitale. Drammatica la situazione di Kiev, che nella notte ha subito un pesante bombardamento con aerei e missili. Stamane alle 7.30 (6.30 in Italia) le sirene hanno iniziato a suonare nuovamente e la popolazione è corsa nei rifugi. La contraerea ucraina avrebbe intercettato molti razzi russi, ma almeno due edifici residenziali sono stati distrutti nella parte orientale della città, ormai sotto assedio. Nel Donbass invece una bomba ha centrato una scuola uccidendo due insegnanti.

Ucraina-Russia, le news in diretta

Il ministero della Difesa di Kiev, scrive il giornale ucraino Kyiv Independent, sostiene che l'esercito invasore "ha già perso circa 800 uomini", distrutti caccia, elicotteri e carri armati di Mosca. Nel resto del Paese si combatte, molte delle città della regione settentrionale dell'Ucraina sono state circondate dalle forze russe, che hanno anche installato posti di blocco stradali. Washington ritiene credibili le notizie sul sequestro dello staff della centrale nucleare di Chernobyl, e ne chiede il rilascio. Nel Mar Nero la flotta russa ha preso il controllo della piccola Isola dei Serpenti, a circa 45 km dalla costa della Romania.

L'invasione, primo giorno di guerra

Intanto a Bruxelles è terminato alle 2 di notte, dopo sei ore, il Consiglio europeo sulla crisi Ucraina. Dopo il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi è ripartito per Roma senza incontrare la stampa. I Ventisette mebri hanno votato all'unanimità un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che sarà poi adottato formalmente nel pomeriggio. Intanto continuano ad aumentare i profughi civili in fuga dalla guerre. "Frontiere aperte in Romania e Polonia", fa sapere l'Associazione europea Italia-Ucraina.

Tank e mezzi meccanizzati russi entrati dalla Bielorussia sono alle porte di Kiev. Sui social iniaizno ad apparire le immagini dei mezzi militari russi sulle strade Obolon, nella periferia della capitale. In un post si vede un tank investire e passare sopra una vettura che procedeva in senso opposto, schiacciandola. Visti i combattimenti nel quartiere Oblonsky, il ministero della Difesa ucraino ha chiesto su Twitter ai cittadini di "costruite delle bottiglie Molotov, neutralizzate gli occupanti". Lo Stato maggiore dell'esercito ucraino ha denunciato "spie" e "sabotatori" russi a tre miglia da Kiev. Altri carri armati, entrati dalla Russia, li stanno raggiungendo per completare l'accerchiamento della capitale ucraina. La notizia è emersa durante un briefing alla Casa Bianca. Bombardieri di Mosca hanno colpito anche l'aeroporto di Velyka Omelyana, vicina a Rivne, cittadina del nordovest dell'Ucraina a circa 300 chilometri da Kiev e 160 dalla Polonia. Le forze ucraine invece hanno ingaggiato le unità blindate russe in due località, Dymer e Ivankiv, rispettivamente a 45 e 80 chilometri da Kiev.

L'esercito ucraino ha anche distrutto diversi ponti per rallentare l'avanzata russa. Sulla pagina Facebook dell'esercito ucraino si legge: "Le truppe d'assalto aviotrasportate delle forze armate ucraine stanno combattendo intorno agli insediamenti di Dymer e Ivankiv, dove è arrivato un gran numero di carri armati nemici. L'avanzata delle "forze superiori del nemico è stata fermata sulla riva del fiume Teterov. Il ponte sul fiume è stato distrutto". Le forze ucraine sostengono di aver ripreso il controllo dell'aeroporto militare Antonov di Gostomel, alle porte della capitale, caduto il giorno prima. "Un'unità tattica delle forze di difesa sta tenendo l'aeroporto di Gostomel dove ieri sono entrate le truppe aviotrasportate russe". Respinto l'assalto di un gruppo corazzato russo che tentava di sfondare dell'insediamento di Trochizbenka: distrutti 2 carri armati russi e 1 veicolo da combattimento e un numero non specificato di soldati russi uccisi.

Al confine con la Russia le principali città della regione di Sumy, in Ucraina, sono state circondate dalle truppe di Mosca, lo sostiene il capo dell'amministrazione statale regionale di Sumy, Dmytro Zhivitsky. Altri mezzi militari russi non si sono fermati ad assediare le città, e stanno puntando verso la capitale Kiev che si trova a circa 300 chilometri.

Conquistano terreno anche le forze armate dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr), il portavoce Eduard Basurin ha annunciato che le truppe filorusse hanno il controllo di tre città nel sud dell'Ucraina, nell'area di Mariupol: Mykolaivka, Novohnativka, Bohdanivka.

Invece da parte russa si afferma di aver distrutto 14 sistemi antimissilistici e abbattuto cinque aerei, cinque droni e un elicottero in un blitz delle forze speciali. Igor Konashenkov, portavoce della Difesa ha riferito alla Tass anche di 36 stazioni radar messe fuori uso. "Sono stati distrutti diciotto carri armati e altri tipi di veicoli da combattimento, sette lanciarazzi, 41 veicoli a motore militari e cinque navi militari", ha aggiunto Konashenkov.

La capitale ucraina nella notte ha subito un pesante attacco aereo. Due forti esplosioni sono state udite nel centro. Il ministero delle Difesa ucraino sostiene che "la città ha respinto con successo l'assalto", e un caccia russo, o un drone, è stato abbattuto. Molti missili sarebero stati intercettati, ma due sono caduti su due edifici residenziali nella parte orientale della città: tre persone sono rimaste ferite, una è grave.

A Gorlovka, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, una bomba ha colpito una scuola uccidendo due insegnanti, ne dà notizia il sindaco Ivan Prikhodko. "Due insegnanti sono stati uccisi in un attacco alla scuola numero 50" Prikhodko ha parlato anche di un ferito.

Secondo le forze armate ucraine i generali di Putin "hanno già perso circa 800 uomini". Im ministero fa il bilancio: "Le perdite includono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da combattimento e oltre 30 carri armati", scrive lì'ucraino Kyiv Independent. Ieri il presidente Volodymyr Zelensky dando il bilancio dei 137 ucraini caduti durante il primo giorno dell'invasione russa: "137 eroi, non cittadini". E sono 316 gli ucraini feriti in combattimento.

Drammatico appello sui social del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra", ha twittato. In un messaggio video Zelensky ha elogiato civili ed esercito che "fanno tutto il possibile" per difendere il Paese. Il presidente ha anche rivelato che a Kiev ci sono "gruppi di sabotaggio del nemico" pronti all'azione. Zelensky conclude "prima o poi" la Russia dovrà "parlare con noi". Parlare, continua, di come si possa porre fine "a questa operazione militare, a questa invasione" e "prima inizia questo colloquio e minori saranno le perdite per la Russia stessa". E con parole di sfida: "Siamo sulla nostra terra, abbiamo la verità, non possono distruggere la nostra natura". "I missili Kalibr russi sono impotenti di fronte alla nostra libertà".

Sale la tensione anche a livello internazionale tra Russia e Gran Bretagna. Il premier britannico Boris Johnson ha promesso un maggiore sforzo britannico a sostegno dell'Ucraina parlando al telefono questa mattina con Zelensky. Secondo quato rifesrisce Downing Street Bojo ha assicurato che "il mondo è unito nel suo orrore per quello che Putin sta facendo", e "si è impegnato a fornire ulteriore sostegno" nei "prossimi giorni", senza specificarne la natura. Di tutta risposta la Russia ha bandito tutti gli aerei collegati al Regno Unito dal suo spazio aereo.

Ieri la drammatica chiamata alle armi dei cittadini da parte del ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikovi: tutti coloro che sono pronti e sanno come utilizzare le armi possono unirsi alle Forze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine nella loro regione. Il presidente ucraino Zelensky ha invitato la popolazione a ''donare sangue'' perché ''ci sono militari feriti negli ospedali'' che ne hanno bisogno.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ieri ha ribadito che "non ci sono truppe Nato in Ucraina al momento, non abbiamo né piani né intenzioni di dispiegare le truppe Nato in Ucraina ma stiamo incrementando truppe nella parte orientale dell'Alleanza in territorio Nato. L'Ucraina è un partner di valore, ma non abbiamo truppe e non abbiamo piani di inviare truppe in Ucraina", ha specificato.

Tanti i civili in fuga dai bombardamenti. "Questa notte Romania e Polonia hanno aperto le frontiere. Fanno passare donne, bambini e anziani. C'è assistenza aiuto e sostegno per i profughi appena passato il confine. Ci sono lunghe code ma ci si muove. È permesso il passaggio con qualsiasi documento che dimostra l'identità", ha reso noto Fabio Prevedello, presidente della Associazione europea Italia-Ucraina. La Casa Bianca si è detta pronti aiutare l'Europa con il numero crescente di rifugiati. "Gli Stati Uniti hanno una grande esperienza nel fornire assistenza umanitaria", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Ieri la premier finlandese Sanna Marin, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles, aveva sottolineato: "Dobbiamo essere preparati anche per questo: penso che ci saranno migranti dall'Ucraina e naturalmente dobbiamo mostrare solidarietà anche in questa prospettiva". Ma con i combattimenti in corso, e posti di blocco che spuntano da una partre e dall'altra, fuggire dalle bombe di Putin non è semplice: se si è diretti in Ungheria o Polonia si rischia di rimanere in coda per 15 ore, scrive il britannico Guardian riportando la testimonianza di un suo inviato.