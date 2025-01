Treni: maxi ritardi sulla Av Roma-Napoli. Fs: “Inconveniente tecnico”

Roma, 27 gennaio 2025 – Ancora disagi per chi attraversa l’Italia in treno. La linea Roma-Napoli è rallentata per un non meglio precisato “inconveniente tecnico” nei pressi di Anagni segnalato alle alle 18 da Fs. I treni Alta Velocità possono essere “instradati sui percorsi alternativi – avvisa Trenitalia – via Cassino e via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti”. I ritardi si sommano dopo che questo pomeriggio ci sono stati “accertamenti tecnici” tra Salone e Labico. I treni con ritardi superiori a 60 minuti.

• FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:17) - Milano Centrale (21:00)

• FR 8519 Bolzano (13:12) - Sibari (22:33)

• FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) - Napoli Centrale (19:48)

• FR 9434 Napoli Centrale (18:09) - Venezia Santa Lucia (23:34)

Tutti gli aggiornamenti di Trenitalia qui.