Travolte dal treno, l’ultimo abbraccio di due sorelle. "Una ha tentato di salvare l’altra"

"Annuncio cancellazione treno", si sente gracchiare dall’altoparlante della stazione di Riccione. Come un tetro metronomo a scandire il via vai mattutino di polizia ferroviaria, scientifica, carabinieri, vigili del fuoco e municipale lungo il binario 1 della stazione chiusa. Proprio lì, lungo quei binari ancora insanguinati, dove ieri mattina attorno alle 7 due giovani ragazze, le sorelle Giulia e Alessia Pisanu, di 17 e 15 anni e originarie di Castenaso (Bologna), sono state prese in pieno, travolte e uccise dal treno Frecciarossa 9802 lanciato ai 200 chilometri orari attraverso Riccione, senza fermata programmata nello scalo rivierasco, lungo il tragitto Pescara-Milano. Un orrore che, secondo le ipotesi sulla dinamica avanzate dagli investigatori, una delle due avrebbe tentato di evitare fino all’ultimo, cercando di portare in salvo la parente che si trovava sui binari. Prima che l’esplosione dell’impatto le trascinasse assieme verso la stessa sorte. Sorelle travolte dal treno, Alessia e Giulia tra selfie e social: "Noi, migliori amiche" La serata in discoteca e il furto. "Ci hanno rubato tutto" L’incubo Un’esplosione. Un urto violentissimo all’altezza del sottopassaggio per il Metromare ha strappato alla vita in un gelido e immediato istante due giovanissime. Gli stivaletti di una delle due poco dopo l’incidente mortale sono ancora lì, sulla linea gialla del binario 1, quella linea di demarcazione che oggi più che mai si colma di un valore legato al confine sottile che c’è tra la vita e la morte. Gli stivaletti, brandelli di vestiti: le vestigia di un dramma che si è propagato per 700 metri, lungo quella distanza che il Frecciarossa ha percorso prima di riuscire ad arrestare la corsa. Lungo quella distanza in cui la tragedia si lascia alle spalle una scia di poveri resti. Le indagini Subito dopo l’urto che ha raggelato il sangue nelle vene di chi ieri mattina alle ...