"Giulia e Alessia? Per noi la vita va avanti". La notte dei giovanissimi in Riviera

Il viaggio di Giulia e Alessia Pisanu è iniziato proprio da dove è finito. Da quella stazione di Riccione, dove le sorelle bolognesi di 17 e 15 anni erano sbarcate sabato scorso per spiccare il volo verso la discoteca Peter Pan e dove invece le loro vite si sono infrante, colpite ai 200 chilometri orari da un Frecciarossa in corsa. Un viaggio sulle strade di Giulia e Alessia che abbiamo voluto ripercorrere passo dopo passo: dall’arrivo in stazione, alla salita sulla collina riccionese, passando per le ore di balli e di gioia trascorse nel locale, fino a un metro prima della linea gialla. Quella linea che le sorelle hanno varcato andando incontro al capolinea più drammatico, andando incontro alla propria morte. Proprio lì, da quello scalo in cui anche nella notte tra martedì e mercoledì dalle 23 centinaia di giovani cominciano a sciamare come un nugolo di api eccitate dal miele del divertimento. Camminano scalze, i piedi nudi sull’asfalto, con tacchi o stivali tra le mani, le ragazzine che sembrano giovani donne di ritorno dal Peter Pan di Riccione. Ragazzine con indosso minigonne o abiti da sera sfoggiati con orgoglio mentre la stanchezza di una notte trascorsa a ballare alle 5 di mattina cancella dal viso anche l’ultima ombra di un eyeliner messo con cura. Così rientrano scendendo il fianco della collina di Riccione le ragazze, chi in braccio a un giovane a torso nudo, chi camminando scalza su quella stessa strada che è stata anche di Giulia e Alessia. Protagoniste di una serata ormai passata che però si è già riproposta e si riproporrà ancora nel suo inesorabile svolgimento. Perché come ci viene raccontato dentro al locale da una 17enne mora tanto quanto lo era Giulia: "La vita va avanti". Non per le sorelle Pisanu, ma per la ...