Esodo agosto 2022, giornate da bollino rosso e cantieri. I 10 consigli della Stradale

Roma, 30 luglio 2022 - Traffico agosto 2022, siamo entrati nel primo fine settimana di esodo con possibili criticità da bollino rosso. Vale da questa sera fino a domani sera, domenica 31 luglio.

"Evitate distrazioni alla guida"

Nella sua pagina Facebook, la polizia di Stato lancia un invito e mette in fila 10 consigli. "Siate prudenti alla guida, evitando distrazioni, soprattutto quelle derivanti da non corretto uso dei cellulari. Indossate le cinture di sicurezza prima di partire e controllate il livello dell'olio e la pressione degli pneumatici. Saranno giornate molto calde, quindi portate con voi una scorta di acqua per il viaggio e se siete stanchi non rischiate, meglio una sosta in più. Rispettate i limiti di velocità e le distanze di sicurezza! Buon viaggio e buone ferie a tutti".

Il piano cantieri autostradali in Pdf

Quali sono le direttrici più critiche

Le direttrici più trafficate si confermano anche nell'estate 2022 la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto, la A30 Caserta-Salerno.

La giornata più critica

La giornata con maggiore intensità di traffico è prevista per sabato 6 agosto. Sempre nelle previsioni, traffico molto intenso verso sud anche nel fine settimana successivo che precede il Ferragosto. Da tenere in considerazione infatti che in quei giorni si registreranno anche i primi rientri verso le città del nord.

Cantieri inamovibili

Per favorire gli spostamenti, Autostrade per l'Italia ha messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede, tra l'altro, la rimozione dei cantieri maggiormente impattanti lungo i principali tratti autostradali.

L'appello della polizia e le giornate da bollino rosso

Treni, le giornate da evitare