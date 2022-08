Contromano in autostrada, sosta prolungata in emergenza e mozziconi: le multe stellari

Roma, 9 agosto 2022 - Contromano in autostrada , fermi troppo a lungo sulla corsia d’emergenza o sorpresi a buttare oggetti - peggio mozziconi di sigarette , nell'estate della siccità record e degli incendi devastanti - dal finestrino. Siamo nei giorni dell’ esodo e queste tre infrazioni in autostrada costano salatissime, sempre che non si paghi l’imprudenza con la vita , propria e degli altri. Meglio ripassare le regole, prima di mettersi in viaggio.

Contromano in autostrada: le 3 motivazioni

Sicuramente è tra i comportamenti più pericolosi in assoluto e purtroppo in crescita, come dimostra la cronaca. Ma com'è possibile? La polizia stradale identifica tre motivazioni principali. Il primo fattore è dato dalle condizioni di alterazione psicofisica di chi è la guida, per assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Per questo si perde il senso della realtà e non si ha più la percezione di quale sia la direzione giusta da percorrere. Questo succede soprattutto all'uscita dalle aree di servizio, soprattutto se non c’è molto traffico. Ma può costare cara anche la distrazione, ad esempio quando si imbocca l'autostrada senza rendersi conto che la carreggiata è dedicata sia a me che sto entrando sia coloro che stanno uscendo. Quindi, pensando che sia a una carreggiata a senso unico, anziché percorrerla alla mia destra la percorro alla mia sinistra. Il terzo elemento è l'età avanzata dei conducenti.

Contromano in autostrada, le sanzioni

Il codice della strada punisce questo comportamento gravissimo all'articolo 176 comma 1 let a e commi 19 e 22. Innanzitutto non è ammesso il pagamento in misura ridotta, la sanzione va da un minimo di 2.046 a un massimo di 8.186 euro (non è ammesso il pagamento in misura ridotta). Se il fatto avviene di notte la sanzione sale e arriva a sfiorare gli 11mila euro. Nel primo caso c’è il fermo del veicolo per tre mesi e la revoca della patente ; nel secondo caso, se l'infrazione viene reiterata nel corso di due anni, c’è il sequestro del veicolo per la successiva confisca e la revoca della patente.

Sosta prolungata sulla corsia d'emergenza



Lo stesso articolo 176 punisce la sosta prolungata sulla corsia d'emergenza, che fa scattare una sanzione da 431 a 1.734 euro . Ma cosa si intende per situazione di necessità? Avaria del mezzo, necessità di attendere i soccorsi o principio di malore. La multa - con rimozione del mezzo - scatta se la sosta si prolunga oltre le 3 ore, considerate tempo sufficiente a risolvere l'emergenza.

Quando il mezzo è in avaria, è la raccomandazione della Stradale, dopo aver chiamato i numeri di soccorso , bisogna mettersi al sicuro, uscendo dall'auto e allontanandosene alemo per 25-30 metri, con lo sguardo attento rivolto al traffico in arrivo.

Carte o mozziconi dal finestrino

E costa carissimo farsi sorprendere a gettare dal finestrino oggetti o peggio mozziconi di sigarette , visto il periodo. Il decreto Infrastrutture di novembre 2021, che ha riformato - in un grandec silenzio - 40 articoli del codice della strada ha infatti raddoppiato le sanzioni: da un minimo di 216 a un massimo di 866 (prima le multe oscillavano tra 108 e 433 euro).