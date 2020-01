Roma, 17 gennaio 2020 - Sempre più pesante l'aria nella Pianura padana. L'unica speranza arriva dalle previsioni meteo: cederà infatti l'alta pressione nel weekend, lasciando spazio a una perturbazione che potrebbe ripulire le città dalle polveri sottili.

Torino

Intanto primo giorno di 'semaforo viola' per lo smog a Torino. Da oggi, e almeno fino a lunedì il blocco del traffico è esteso a tutti i veicoli Euro 5 diesel e i divieti di circolazione sono portati a 13 ore al giorno, dalle 7 alle 20. Le nuove limitazioni, annunciate ieri, sono scattate oggi dopo 20 giorni consecutivi oltre i limiti ammessi di micropolveri, 50 microgrammi al metro cubo. "Siamo in emergenza - commenta Giorgio Primo, presidente regionale di Legambiente - la stessa emergenza, da quarant'anni, ed è inaccettabile che la politica si sia fatta cogliere ancora una volta impreparata. È giunto il momento di pensare seriamente a misure strutturali". Il dossier 'Green New Deal Italiano' di Legambiente individua 7 "opere incomplete ma strategiche sul territorio piemontese, alcune delle quali essenziali per la lotta all'inquinamento atmosferico. Innanzitutto il completamento della Metropolitana torinese, a 14 anni dall'inaugurazione della prima tratta; l'ultimazione e la messa in funzione delle stazioni ferroviarie sotterranee di Dora e Zapata che darebbero nuovo respiro e nuove possibilità al Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino. Infine - chiede l'associazione ambientalista - la riapertura delle 14 linee ferroviarie soppresse a seguito dei tagli regionali del 2011-12: 480 km di linee in un bacino che conta quasi un decimo della popolazione regionale".

Milano

Continuano a mantenersi alti i valori del Pm10 nell'aria anche a Milano e nell'hinterland.

Smog: blocco auto a Milano, Lodi, Pavia, Monza e Cremona

Secondo il consueto bollettino di Arpa Lombardia, la centralina di Milano Senato nella giornata di giovedì 16 gennaio ha rilevato 103 microgrammi per metro cubo di Pm10, oltre il doppio del limite fissato a 50. Le centraline di Marche, Pascal e Verziere invece si sono fermate rispettivamente a 95, 84 e 84. Particolato alle stelle anche nell'hinterland con la centralina di Pioltello che ha registrato 104 microgrammi al metro cubo, quella di Meda 113 e quella di Monza Parco 109, quella di Merate 103 e quella di Magenta 106.

Smog, flash mob ambientalisti: "Comune obblighi i negozi a chiudere le porte"

Roma

Situazione difficile anche a Roma. Nonostante tre giorni di stop alla circolazione con blocco integrale per le vetture diesel, nella Capitale arriva il picco massimo di diffusione di polveri sottili inquinanti, con ben 11 centraline su 13 con Pm10 superiore a 50 microgrammi per metro cubo. Ieri secondo i dati di Arpa Lazio lo sforamento dei limiti è avvenuto ad: Arenula (60), Preneste (64), Francia (59), Magna Grecia (70), Cinecittà (69), Villa Ada (52), Eur Fermi (62), Bufalotta (69), Cipro (59), Tiburtina (82) e Malagrotta (67). Mentre a Cavaliere si è arrivati a quota 50, appena dentro il limite massimo. A Tiburtina le polveri sottili sono state registrate oltre i limiti in 14 dei 16 giorni del 2020 monitorati finora.

Blocco auto Bologna, stop ai diesel Euro 4