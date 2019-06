Lampedusa, 28 giugno 2019 - La Sea Watch 3 si sta avvicinando all'isola di Lampedusa, ma al momento non attraccherà al porto. La nave dovrebbe giungere fino a un miglio dalla costa. Continua ad attendere istruzioni dalle autorità, ma qualcosa si sta muovento e da fonti della Farnesina si parla di almeno 4 Stati Ue pronti a redistribuire i migranti. A bordo ci sono ancora 40 migranti, dopo che un uomo e un ragazzo ieri sera erano stati evacuati all'ambulatorio del porto. Sempre ieri la Guardia di Finanza aveva fermato il tentativo della capitana, Carola Rackete, di forzare il blocco ed entrare in porto. In seguito, dopo la consegna di una informativa delle fiamme gialle alla Procura di Agrigento, la Rackete è stata iscritta nel registro degli indagati. La comandante tedesca della imbarcazione deve rispondere dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di rifiuto di obbedienza a nave militare.

Notte sul ponte della Sea Watch 3 anche per i parlamentari Pd Davide Faraone, Graziano Delrio, Matteo Orfini e i deputati Nicola Fratoianni (di Sinistra) e Riccardo Magi (di +Europa). Per gli ospiti un kit è stato messo a disposizione dall'equipaggio: spazzolino, bagnoschiuma, una asciugamani verde, accompagnato da un biglietto scritto con il pennarello (in inglese): "kit di sopravvivenza per parlamentari. Benvenuti a bordo. E grazie per il supporto".

Orfini su Twitter ha commentato: "I 'criminali' dell'equipaggio della Sua Watch ci volevano lasciare le loro cabine. Abbiamo rifiutato, ovviamente, perchè sono molto più stanchi di noi. Però questo piccolo regalo lo abbiamo apprezzato".

I criminali dell'equipaggio della #SeaWatch ci volevano lasciare le loro cabine. Abbiamo rifiutato ovviamente, perché sono molto più stanchi di noi. Dormiremo sul ponte, sotto le stelle. Però questo piccolo regalo che ci hanno fatto lo abbiamo davvero apprezzato. pic.twitter.com/xXCOspu5cY — orfini (@orfini) 27 giugno 2019

Intanto dall'altra parte del mondo, a margine del G20 di Osaka, c'è stato un lungo confronto tra il premier Giuseppe Conte e il collega olandese Mark Rutte, tutto sulla vicenda della Sea Watch.

Il Governo italiano ha già compiuto un passo formale nei giorni scorsi con l'Ambasciatore all'Aja e punta a verificare eventuali omissioni da parte dei Paesi Bassi.

CONTE: 3-4 PAESI DISPOSTI A REDISTRIBUZIONE - "Per i migranti della Sea Watch è stata attivata a livello europeo la procedura per la redistribuzione. Al premier Rutte ho rappresentato l'invito da parte dell'Italia ad assumere iniziative di controllo perchè quella nave batte bandiera Olandese, quindi tutta la parte amministrativa rientra nella loro giurisdizione. Ovviamente lui non si sente responsabile e il governo lo ha dichiarato per i comportamenti singoli, in ogni caso stiamo completando le operazioni per la redistribuzione e se questo avverrà poi i migranti saranno redistribuiti". Sono le parole del premier Giuseppe Conte, dopo l'incontro con il premier olande. Riguardo alla disponibilità, Conte ha aggiunto: "Ci sono delle anticipazioni, ma siccome no so se sono arrivate delle conferme ufficiali, preferisco non anticipare nulla. Comunque ho notizia che 3-4 paesi sarebbero disponibili alla redistribuzione".

FARNESINA - Da fonti della Farnesina arriva la conferma alle parole del premier: a seguito del lavoro svolto, su istruzioni del ministro Enzo Moavero Milanesi, in stretta correlazione con la Commissione europea, Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri stati membri dell'Ue sono disponibili ad accogliere migranti imbarcati sulla nave Sea Watch.

SALVINI: SI RISOLVE IN TRE MINUTI - "Il porto più vicino non era evidentemente Lampedusa, il porto più vicino era la Tunisia e Malta, ma questo equipaggio ha detto no. Non è che uno salva vite e decide vado in Costa Azzurra, in Costiera Amalfitana, vado a Ibizia, non è una crociera. Multa alla Ong, fermo dell'imbarcazione e del capitano e l'Ue si sveglia e si fa carico dei migranti, per me fra 3 minuti la finiamo lì", sono le parole del vicepremier Matteo Salvini, ospite ad Agorà su Rai3. Riguardo alla delegazione salita a bordo il ministro dell'Interno è critico: "Mi spiace ci siano parlamentari di sinistra che sostengono chi infrange le leggi di uno Stato. La legge è legge".

"La signorina ha detto che sta facendo quello che sta facendo perchè è bianca, ricca e tedesca. Spero che non arrivino in estate tutti i bianchi, ricchi e tedeschi in Italia a rompere le palle. Altrimenti sarebbe un problema". Ha poi commentato il vicepremier, parlando della comandante della Seawatch 3. "Le regole vanno rispettate" ha aggiunto Salvini.

INDAGATA CAROLA RACKETE - La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati la comandante della nave Sea Watch 3, Carola Rackete. La capitana deve rispondere dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di rifiuto di obbedienza a nave militare. L' inchiesta è stata aperta dopo la segnalazione della Guardia di Finanza che ha consegnato l'informativa ai magistrati della Procura di Agrigento.

Intanto nuova intimidazione al procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Una lettera anonima piena di minacce e insulti è stata recapitata ieri in Procura. I contenuti fanno riferimento, ancora una volta, agli sbarchi e ai migranti.

ARRIVA NUOVO BARCHINO DI MIGRANTI - Mentre per la Sea Watch la situazione resta bloccata, c'è stato un nuovo mini sbarco sull'isola di Lampedusa. Poco prima delle 7 sono arrivati 16 tunisini a bordo di un barchino in legno. I migranti sono fermati all'ingresso del porto da una motovedetta della Guardia di Finanza che li ha 'scortati' sulla terra ferma.