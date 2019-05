Padova, 17 maggio 2019 - E' risultato positivo all'alcoltest l'autista dello scuolabus che si è rovesciato nel pomeriggio ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova, ferendo otto bambini. L'uomo era fuggito per i campi subito dopo l'incidente senza prestare soccorso. Lo confermano i Carabinieri di Este che stanno conducendo le indagini, e che hanno effettuato gli accertamenti sulle condizioni psicofisiche dell'uomo, un romeno di 51 anni residente a Rovigo. Este Deniss Panduru, così si chiama è stato arrestato. L'accusa è di fuga in caso di incidente con danno alle persone, lesioni personali colpose plurime e guida in stato di ebbrezza. Secondo fonti del Viminale Panduru sarebbe "dipendente di una cooperativa e avrebbe anche dei precedenti".

Lo scuolabus si è rovesciato su un fianco stamane, lungo la strada provinciale 21. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava percorrendo una strada in discesa, arrivato a un tornante si è rovesciato. A bordo c'erano una quindicina di studenti, tra i sette e i quattordici anni, di cui otto sono rimasti feriti. I minorenni feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale di Schiavonia.

Subito dopo l'incidente l'autista, secondo i racconti dei testimoni, è fuggito a piedi. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri qualche ora dopo.

I vigili del fuoco hanno operato lungo la SP 21 per recuperare il mezzo, come mostrano le immagini.

Il presidente del Senato Elisabetta Casellati: "Esprimo vicinanza alle famiglie e ai bambini che sono rimasti coinvolti nell'incidente ad Arquà Petrarca e ringrazio le forze dell'ordine per il loro tempestivo intervento".

LA FUGA NEI CAMPI - L'autista, che in seguito è risultato positivo all'alcoltest, subito dopo che lo scuolabus si era rovesciato su un fianco, provocando il ferimento di otto ragazzini, non aveva prestato soccorso, o atteso l'arrivo dei soccorritori. L'uomo era fuggito in mezzo ai campi abbandonando il mezzo, e i suoi occupanti minorenni in difficoltà. Alla fine è stato rintracciato lungo la strada regionale 10, dopo due ore dall'incidente, da una pattuglia dei carabinieri. Alla vista dei militari ha tentato nuovamente la fuga ma è stato bloccato. L'autista è stato poi portato nella caserma dei carabinieri di Este, dove militari lo hanno sottoposto a controlli sul suo stato psicofisico, scoprendo il suo stato di alterazione. L'uomo è stato arrestato, e ai carabinieri non ha saputo dare spiegazioni in merito.

SALVINI INFORMATO - Sempre fonti del Viminale fanno sapere che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, "ha ringraziato le Forze dell'Ordine e sta seguendo personalmente gli sviluppi della vicenda" dell'autobus.

ZAIA: ALCUNI RAGAZZI GIA' DIMESSI - Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si è messo subito in contatto con il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta, per verificare le condizioni di salute dei giovanissimi coinvolti: "Dal direttore generale ho appreso che i ragazzi coinvolti sono otto, tutti assistiti in ospedale. Alcuni sono stati già dimessi, altri sono ancora sotto osservazione, ma sembra fortunatamente trattarsi di traumatologia di tipo minore". Il governatore ha raccomandato a Scibetta "di non tralasciare comunque nessun approfondimento diagnostico", poi ha rivolto ai ragazzi i suoi migliori auguri di pronta guarigione.

Un abbraccio ai ragazzi dello scuolabus che si è rovesciato e la mia vicinanza alle loro famiglie. Un grazie ai Vigili del fuoco e ai soccorritori che hanno reso possibile il salvataggio. Sempre in prima linea con coraggio e professionalità. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 17 maggio 2019