Roma, 13 aprile 2021 - La parola d'ordine continua a essere una sola: ripartenza. Ma il premier Mario Draghi nell'ultima conferenza stampa è stato chiaro: le riaperture saranno legate ai numeri dei contagi Covid e delle vaccinazioni. Nella giornata di ieri ristoratori e titolari di attività sportive sono scesi a manifestare in piazza a Roma chiedendo 'libertà' contro le restrizioni e anche oggi un gruppo, sotto la sigla 'Tutela Nazionale Imprese', ha bloccato il traffico sull'A1, invadendo la carreggiata all'altezza dell'austostrada Orte. In attesa della Conferenza Stato-Regioni di giovedì, oggi sono le Regioni a fare pressing sulle riaperture di bar e ristoranti: nella bozza, contenente le linee guida, chiedono al governo di sfruttare gli spazi interni dei locali, prevedendo l'aumento del distanziamento, la mascherina obbligatoria e una capienza limitata, ma anche quelli esterni, oltre a consentire alle attività di tenere aperto non solo a pranzo, ma anche a cena. Parallelamente, si prevede anche una regolazione della ripartenza di palestre, cinema, teatri e musei, dopo che ieri il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha presentato al Cts delle proposte per il mondo dello spettacolo.

Secondo il documento che le Regioni presenteranno al Governo, che aggiorna le linee allegate al Dpcm di marzo, tali indicazioni dovranno ovviamente essere compatibili col miglioramento dei dati (qui il bollettino del 13 aprile), come indicato dal premier, anche alla luce di una revisione dei parametri di valutazione. E, in tal senso, un gruppo di coordinamento delle Regioni, secondo quanto si apprende, sta lavorando a una proposta per la revisione o aggiornamento dei parametri sulla valutazione del rischio epidemiologico attualmente in vigore. Tra le ipotesi c'è quella di inserire, tra i parametri, il numero di somministrazioni effettuate nelle singole Regioni.

"C'è una riunione in corso, i tecnici stanno stilando delle linee guida che proporremo al governo giovedì, obiettivo: garantire la massima sicurezza quando ci saranno le riaperture". Lo dice il neo presidente della conferenza delle Regioni Massimo Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. "Il documento non c'è ancora - chiarisce - ma lo stileremo per portarlo all'appuntamento di giovedì".

Cena al ristorante da maggio, ma all'aperto

"I dati indicano che il contagio all'esterno è molto raro", sostiene Roberto Burioni, virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "Perché - propone l'esperto -, con l'arrivo della bella stagione, non riaprire subito bar, ristoranti e pure teatri all'esterno, non lesinando autorizzazioni?". "A me - ha sottolineato Burioni - non dispiacerebbe cenare fuori o assistere a un concerto con il cappotto".

Lo studio sul Covid: così si muove il virus

Occorre "dare un po' di linfa ad attività che da troppo tempo sono chiuse", ha sostenuto anche l'ex presidente della Conferenza delle Regioni e governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Questo programmando le riaperture di attività economiche a basso rischio di contagio dove è possibile stare all'aperto. "Se viene confermato - ha dichiarato Bonaccini - come ormai dicono quasi tutti gli studi, che all'aperto è molto più difficile contagiare e contagiarsi, sarebbe utile che le attività che si possono svolgere all'aperto come i ristoranti e i bar ma anche le attività dello spettacolo, della cultura dello sport, possano cominciare in forma ristretta" a riaprire.

