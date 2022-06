Siccità, il mare entra nel Po per 30 km: record. I grandi laghi dovranno rilasciare acqua

Roma, 29 giugno 2022 - Siccità sul Po, è allarme rosso. Il cuneo salino marcia a passi da gigante, ha percorso 15 chilometri in due settimane, da Porto Tolle a Taglio di Po, ed è arrivato così a raggiungere i 30 chilometri. Mentre l'Autorità di bacino prova a dirimere la rissa sull'acqua. Chiarisce l'ingegnere Marco Gardella. "È stata decisa una riduzione del 20% sui prelievi per uso irriguo rispetto alla media della settimana scorsa e un aumento della stessa percentuale di rilascio acqua dai grandi laghi, quindi Maggiore, Como, Iseo, Idro, Garda. Infine Valle d'Aosta e Piemonte dovranno poi valutare il rilascio di acqua dai bacini montani, come già fatto dalla Lombardia".

Cuneo salino record

Non c'è tempo da perdere. Il mare sta invadendo il grande fiume e lo riempie di acqua salata. Il cuneo salino, fa sapere l'Osservatorio, è arrivato a oltre 30 chilometri. Quota record. Appena due settimane fa eravamo alla metà.

Meuccio Berselli, segretario dell'Autorità, avverte: "Problema solo rimandato di 10 giorni se non si rispetteranno le misure decise", ovvero la riduzione di prelievo idrico del 20% sulle acque disponibili.

Rodolfo Laurenti, ingegnere del Consorzio di bonifica Delta del Po, ricorda il precedente del 2003, "Ma eravamo a fine luglio-primi di agosto, e si è verificato per un periodo di tempo molto più limitato".

Le barriere stile Mose

Ma quale può esere allora la soluzione? "Abbiamo proposto una nuova barriera antisale a Pila (Porto Tolle) - fa sapere l'ingegnere -. Per ora siamo all'idea da finanziare. Parliamo di una barriera innovativa di nuova concezione, si alza e va proprio a chiudere il fiume. Costa 50 milioni. Abbiamo fatto gli studi preliminari e inoltrato il tutto all'Osservatorio".

Ma non siamo in ritardo?

"Veramente sull'Adige con lo stesso progetto siamo molto avanti - replica il tecnico del Consorzio -. La barriera è già stata finanziata per 20 milioni e siamo in un avanzato stato di progettazione". E quando sarà completata? "Nel 2026".