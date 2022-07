Il Po invaso dal mare: il video choc dell'acqua salata che risale il Grande fiume

Articolo : Il mare entra nel Po per 30 km: record. Grandi laghi e colture: cosa si è deciso

Per approfondire :

Porto Tolle (Rovigo), 2 luglio 2022 - Siccità sul Po e cuneo salino. Il mare si sta ’mangiando’ il grande fiume e l’acqua salata in due settimane è arrivata da Porto Tolle (Rovigo) a Taglio di Po, percorrendo dunque 15 chilometri in due settimane, e arrivando complessivamente a 30 km.

Documento straordinario il video girato ieri dal Consorzio di bonifica. A destra si vede l’acqua del mare, a sinistra quella del grande fiume. E, in un percorso del tutto innaturale, ecco l’acqua salata andare nella direzione contraria a quella che siamo abituati a vedere da sempre.

“Mai vista una cosa del genere nei miei dieci anni al Consorzio“, si arrende di fronte alle sue riprese l’ingegner Rodolfo Laurenti. “E nemmeno i miei colleghi con più anzianità di servizio hanno mai visto niente di simile“, sottolinea.

Anche le barriere antisale sono fuori gioco. Spiega Laurenti: "Sono state progettate per una portata minima di 450 metri cubi a secondo. Ma in questo momento siamo a 200, contro i 600-700 dell’anno scorso nello stesso periodo".

Ma sono già operative le misure richieste nei giorni scorsi dall'Autorità di bacino? "Non ancora - fa sapere il tecnico", riferendosi all'obbligo di ridurre del 20% i prelievi per l'irrigazione e di aumentare della stessa percentuale i rilasci dai grandi laghi. Al centro del processo decisionale ci sono le Regioni. E non sono mancate le polemiche.

Commenta Laurenti: "Al momento l'unico piccolo beneficio è arrivato dalle precipitazioni". Mentre il Grande fiume malato continua ad essere un sorvegliato speciale, anche dallo spazio.