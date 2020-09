Lecce, 29 settembre 2020 - "Si, sono stato io". E' notte fonda quando Antonio De Marco - lo studente 21 enne fermato lunedì sera con l'accusa di essere il killer che ha ucciso l'arbitro di calcio Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta - confessa il duplice brutale delitto. La confessione è avvenuta davanti al procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris che lo ha interrogato nella caserma dei carabinieri. La notizia della confessione è stata confermata dalla Procura. Ieri sera al termine della conferenza stampa era stato lo stesso Procuratore ad augurarsi che il giovane potesse confessare. Quando il giovane è uscito in macchina per essere portato in prigione, una piccola folla di amici e conoscenti della due vittime ha inveito contro di lui. Restano ancora oscuri i motivi che hanno portato a un delitto consumato con inaudita ferocia.

Particolari agghiaccianti

Questo mentre emergono particolari agghiaccianti nel duplice omicidio. Secondo gli inquirenti, infatti, il giovane 21enne, ex coinquilino dell'arbitro ucciso, voleva immobilizzare, torturare e uccidere, per poi ripulire tutto con detergenti e lasciare una scritta sul muro con un messaggio per la città. Era questa - stando alle prime risultanze d'indagine - l'azione dimostrativa che De Marco avrebbe programmato per la sera del 21 settembre scorso quando i due sono stati trucidati con decine di coltellate.

E' stato lo stesso procuratore della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone De Castris, a fare cenno a delle fascette stringitubo ritrovate in casa, materiale che poteva probabilmente servire all'omicida per legare le due vittime e, forse, torturarle, seguendo un macabro disegno. "L'azione è stata realizzata con spietatezza e totale assenza di ogni sentimento di pietà verso il prossimo".

Il procuratore ha poi detto: "Da oggi la città di Lecce esce veramente da un incubo perché questa vicenda ci ha intimamente preoccupati. Si tratta di una rarità nel panorama della criminologia penale che speriamo di approfondire nei prossimi giorni".

Il movente

Secondo l'agenzia Agi, il duplice omicidio potrebbe essere stato motivato da semplice quanto inossidabile e feroce desiderio di "vendetta". "Il 3 luglio - si legge nell'ordinanza di custodia cautelare - sul proprio profilo personale del social network Facebook Giovanni Antonio pubblicava un post tratto dal blog 'Universo psicologia' dal titolo 'il desiderio di vendetta' che stigmatizzava tale sentimento, riportando il seguente commento: 'Un piatto da servire freddo... è vero che la vendetta non risolve il problema ma per pochi istanti ti senti soddisfatto' accompagnandolo con due faccine sorridenti".

Nuove perquisizioni

I carabinieri di Lecce, anche con il supporto della sezione investigazioni scientifiche, hanno effettuato stanotte delle perquisizioni nella nuova abitazione di Antonio De Marco. Il giovane, studente universitario di Scienze infermieristiche, originario di Casarano, era andato ad abitare da poco nel nuovo appartamento, una villetta che si trova proprio non lontano dall'ospedale 'Vito Fazzi' dove seguiva le lezioni di Scienze infermieristiche. Per quasi un anno e fino ad agosto aveva soggiornato in affitto in una stanza dell'appartamento nel quale è avvenuto l'omicidio, convivendo con Daniele De Santis. De Marco, dopo il fermo di ieri, ora si trova nel carcere di Lecce.

La dinamica

L'assassinio di Daniele De Santis e Elepnora Manta è "avvenuto... in poco meno di dieci minuti". Questo "arco temporale" viene sottolineato nell'ordinanza di custodia cautelare. "Poco dopo - afferma una testimone, che aveva osservato il crimine dallo spioncino della propria porta

d'ingresso dopo aver sentito delle urla - notavo una figura che si trascinava sulle scale, non capivo chi potesse essere. In tale frangente notavo una persona che si avvicinava e lo colpiva più volte e sentivo la persona per terra che implorava il soggetto che lo stava colpendo dicendogli più volte 'basta,

basta, basta!'". "Subito dopo - prosegue la testimone - sempre dallo spioncino, ho notato questa figura, con passo normale e apparentemente tranquillo, che scendeva le scale. Lo stesso indossava una felpa nera, ppresumo che teneva il cappuccio poiché ho visto l'intera figura scura, aveva uno zainetto sulle spalle di colore giallo con degli inserti grigio/argento. Penso che poteva essere alto circa 1,75 metri, di corporatura normale anche se ho notato che aveva delle spalle larghe".

I bigliettini

Decisivi ai fini dell'inchiesta sono stati cinque foglietti persi durante l’accoltellamento dei due ragazzi. Ha spiegato il procuratore: "Su quei pezzi di carta era segnato l’itinerario per evitare le telecamere, secondo uno studio che dimostra la programmazione dell’azione".

Daniele tentò di chiedere aiuto

Daniele De Santis "dopo essere stato ferito" tentò "invano di chiamare aiuto mediante il telefono". Lo afferma l'ordinanza di custodia cautelare - che l'agenzia Agi ha potuto leggere - nei confronti di Antonio De Marco. Ma De Santis, spiegano i magistrati, non riuscì "a sbloccare il dispositivo

e, nello stringere in mano lo smartphone" schiaccio' "involontariamente" dei pulsanti, inviando cosi' al dispositivo stesso uno screenshot dello schermo bloccato.

Il sindaco: "Sconvolto"

"La notizia del fermo arrivata ieri sera ha sconvolto tutto il paese, qui la gente è incredula". A dirlo all'Adnkronos il sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo.