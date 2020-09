Lecce, 21 settembre 2020 - Sembra un duplice omicidio quello avvenuto questa sera a Lecce. I cadaveri di un uomo e una donna sono stati trovati sulle scale di un condominio, nei pressi del sottopasso per Monteroni, in via Montello. Secondo le prime frammentarie informazioni, si sarebbero sentite delle urla e poi alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un uomo con un coltello. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia e, sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri.

L'uomo ucciso sarebbe stato identificato: si tratta di Daniele De Santis, 33 anni di Lecce, conosciuto negli ambienti sportivi per essere un arbitro di calcio ed aver diretto in Lega Pro. Nel 2017 ha esordito in serie B col ruolo di quarto uomo in Pisa-Benevento. La donna si chiamava Eleonora Manta. Sul posto si è recato il procuratore capo Leonardo Leone De Castris

Sui corpi delle due persone, un uomo e una donna, secondo quanto si apprende, sono state riscontrate ferite da coltello. Al momento, quindi, si cerca, perciò, il responsabile di quello che appare un duplice delitto, forse il tragico epilogo di una lite degenerata nel sangue, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri del capoluogo salentino, accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118. I soccorritori si trovano ancora sul luogo della tragedia, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.