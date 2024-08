Olbia, turisti beccati con 120 kg di conchiglie e sabbia: rischiano maxi-multa

Olbia, 6 agosto 2024 – Avranno pensato che non c’era niente di male a portarsi a casa un piccolo ricordo delle bellissime spiagge della Sardegna, una sorta di souvenir naturalistico da piazzare magari in ufficio per ricordare con nostalgia le vacanze appena trascorse. Così hanno prelevato dal litorale conchiglie, sabbia e ciottoli. Peccato che gli incauti turisti non sapessero che è espressamente vietato dalla legge regionale (n. 16/2017) che prevede pesanti sanzioni, da 500 euro fino a tremila, “per chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti”.

Oltre 30 passeggeri in partenza dallo scalo portuale di Olbia, sono stati beccati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, grazie alla collaborazione degli addetti dell'Autorità di sistema portuale del mare, negli ultimi due mesi, luglio e agosto 2024. Complessivamente avevano con sé circa 120 kg di reperti marini prelevati dalle spiagge sarde che sono stati sequestrati, tra cui un centinaio di opercoli calcarei della "Bolma rugosa", prelevati dal litorale "La Ciaccia" nel comune di Valledoria, meglio conosciuti come occhi di Santa Lucia, che il mollusco usa per chiudersi all'interno della conchiglia.

I reperti marini sequestrati ai turisti, sono custoditi presso gli uffici della dogana di Olbia, in attesa di essere ricollocati nelle spiagge dove si trovavano prima di essere messi in valigia. Non è la prima volta che si verificano sequestri del genere, anche per questo parte oggi la campagna di comunicazione istituzionale "La Sardegna portala nel cuore", ideata e realizzata nel 2021 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sardegna con il patrocinio della Regione a tutela delle bellezze naturalistiche dell'Isola. Testimonial di quest'anno, Dalia Kaddari, campionessa europea under 23 dei 200 metri piani a Tallin 2021 e i Tenores di Bitti, gruppo storico di "canto a tenore". Gli spot, che saranno diffusi sui canali social dell'Agenzia delle dogane e negli aeroporti, stazioni ferroviarie e della metro, hanno l'obiettivo di sensibilizzare i turisti che ogni anno scelgono di visitare la Sardegna a non portar via dalle spiagge sabbia, conchiglie e ciottoli, ma portare appunto “La Sardegna nel cuore”.