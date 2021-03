Roma, 31 marzo 2021 - Varo del nuovo decreto Covid oggi in Consiglio dei ministri: saranno approvate le nuove disposizioni anti-contagio e le norme sugli operatori sanitari no-vax. Previsto un meccanismo per allentare le restrizioni se migliorano i dati, ma dal 20 aprile, nell'eventualità di numeri particolarmente bassi. In quel caso, si valuterebbe la riapertura di bar e ristoranti a pranzo e di cinema e teatri. Ma è braccio di ferro tra rigoristi e aperturisti.

Niente zona gialla

Il decreto dovrebbe comunque escludere la zona gialla per tutto il mese di aprile. Niente giallo fino al 30 del prossimo mese? "La situazione è ancora grave, dobbiamo procedere spediti con le vaccinazioni e raggiungere il traguardo delle 500mila somministrazioni al giorno. L'unico pensiero ora deve essere la salute dei nostri cittadini", ha risposto il ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà (M5s), a chi lo ha interpellato fuori da Palazzo Chigi sul decreto.

La bozza del decreto in Pdf

Coronavirus: i contagi Covid in Italia del 31 marzo

La posizione della Lega

"Pian pianino andiamo verso la bella stagione e come l'anno scorso avremo un semplice colore giallo o bianco: l'importante è poi non richiudere più. E non si richiude più se si fa un piano di vaccinazione e si completa la vaccinazione per settembre", ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a Olbia per l'inaugurazione del primo punto tamponi in un aeroporto italiano. E il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa: "Conto che il Consiglio dei ministri prenda atto di quello che la scienza dice. A meno che ci sia qualcuno che per ideologia vede solo rosso", ha detto annunciando: "Sono pronto a confrontarmi con Speranza". Comunque afferma: "Sulle aperture noi sosteniamo la linea Draghi: quindi se i dati scientifici portano in zona rossa, si chiude. Se ad aprile i dati portano una regione in zona gialla lì si apre".

Pasqua 2021, spostamenti, visite a parenti: cosa si può fare

Scuole e Dad

Un'altra delle principali novità sul tavolo del Cdm riguarda le scuole. Si tornerà in presenza anche nelle zone rosse fino alla prima media mentre in quelle arancioni saranno in classe gli alunni fino alla terza media e quelli delle superiori, ma al 50%. E potrebbe essere anche prevista l'indicazione che impedisce alle Regioni di emanare misure più restrittive e chiudere gli istituti. Che è poi quello che il premier Mario Draghi ha in sostanza anticipato venerdì scorso: "Le scelte dei governatori dovranno essere riconsiderate alla luce dell'affermazione del governo che la scuola in presenza è obiettivo primario della politica del governo".

Contributi a fondo perduto 2021: istruzioni e requisiti

Pressing sulle riaperture

"Oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri porterò il tema delle date per le riaperture, settore per settore, in modo che ci si organizzi", ha annunciato Garavaglia, stamane a Olbia. "Si organizzano gli operatori e i clienti. Faccio degli esempi: quando si può aprire un parco acquatico o tematico? Finché non si sa, non si può fare la prevendita né si possono programmare pulizie e manutenzioni. Quindi, è fondamentale dare del tempo. Ancora, le fiere internazionali, ci vogliono mesi per programmarle".

Video: il punto sui viaggi all'estero

Le altre notizie

Per le vaccinazioni il generale Figliuolo fissa l'obiettivo dell'80% di immunizzati a settembre (Focus: quando dura l'immunità dei vaccinati). Il commissario oggi con il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio in Lombardia.