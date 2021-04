Roma, 1 aprile 2021 - Nuovo bollettino Covid del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia (nuovi contagi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive). L'aggiornamento dei dati è atteso con grande interesse per verificare se la curva del contagio comincia finalmente a scendere dopo i dati di queste settimane che non hanno lasciato grande spazio all'ottimismo specie per quanto riguarda i morti e l'impatto sulle strutture ospedaliere (qui i numeri di ieri 31 marzo).

Anche oggi uno dei temi fondamentali di giornata è la campagna di vaccinazione, la vera arma che abbiamo per riprenedere ua vita normale. L'allarme viene dal Lazio: "Se non arrivano le dosi di AstraZeneca - ha detto l'assessore alla Sanità, D'Amato - in 24 ore dobbiamo fermare le vaccinazioni". Il commissario dell'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo peraltro annuncia che tra oggi e domani arriveranno 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca. In Lombardia intanto da domani 2 aprile prenotazione delle vaccinazione con le Poste. Pfizer e BioNTech hanno annunciato che il loro vaccino è efficace al 91,3% per un periodo di sei mesi dopo la seconda dose, stando a quanto emerso da nuovi studi clinici.

L'attenzione è già rivolta a domani, giorno in cui - come ogni venerdì - cambia colore la mappa delle regioni. Cosa potrebbe accadere? La Campania potrebbe passare in zona arancione. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità. Spera nell'arancione il Veneto. L'Italia resta divisa tra zonarossa e arancione fino al 30 aprile: ecco quando e come potranno esserci delle deroghe.

Sul fronte dell'analisi dei dati, consueto report settimanale della Fondazione Gimbe, secondo la quale i casi sono in lieve calo, ma c'è un ritardi nella vaccinazione di anziani e fragili.

E all'estero l'Austria, alle prese con un nuovo picco, valuta se tornare a un nuovo lockdown nazionale.

Qui i dati aggiornati non appena disponibili.

La tabella in Pdf

Qui la tabella in Pdf con i dati regione per regione.

Sono 1.633 i contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 28 i decessi. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 384.471, quello delle vittime a 10.653. Frena invece la pressione sugli ospedali, che oggi contano 1.944 posti letto occupati da malati Covid (+2) nei normali reparti medici, e 298 (-1) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi in regione sono 38.618 (-79).

Toscana

Sono 1.631 i positivi in più rispetto a ieri (1.579 confermati con tampone molecolare e 52 da test rapido antigenico). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 197.005 i casi di positività. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I decessi sono 32. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.849 (24 in più rispetto a ieri, più 1,3%), 265 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Marche

Nelle Marche sono 487 i positivi nelle ultime 24 ore. Sono stati testati 5.448 tamponi: 2.989 nel percorso nuove diagnosi (di cui 879 nello screening con percorso Antigenico) e 2.459 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 16,3%)". Su 487 positivi, 178 sono in provincia di Ancona, 117 in quella di Pesaro Urbino, 89 in quella di Macerata, 49 in quella di Ascoli Piceno, 22 in quella di Fermo e 32 fuori regione.

Sale a 431 il numero di decessi in Basilicata. Ieri registrati altri due decessi e 190 nuovi contagi a fronte di 1.388 tamponi molecolari processati ieri. Registrate 91 guarigioni di residenti in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.609 di cui 4.416 in isolamento domiciliare.

Alto Adige

In Alto Adige sono 117 i nuovi casi emersi nella giornata di ieri su 13.480 tamponi processati. Quattro le persone decedute ieri per un totale di 1.130 da inizio pandemia.

