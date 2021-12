Roma, 25 dicembre 2021 - La struttura commissariale dovrà fornire mascherine FFp2 e FFp3 al personale scolastico delle scuole dell'infanzia e di quegli istituti dove ci sono alunni esentati dall'utilizzo dei dispositivi di protezione. È quanto prevede il decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di "proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia".

L'articolo 16 stabilisce infatti che il commissario provvede alla fornitura dei dispositivi "al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie".