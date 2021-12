Roma, 26 dicembre 2021 - Violenta crescita della curva dei contagi Covid nei giorni a ridosso del Natale, con il record proprio il 25 dicembre. Oggi il bollettino del Ministero della Salute farà il punto della situazione (anche su morti, ricoveri e terapie intensive), con dati che comunque saranno probabilmente influenzati dai precedenti giorni festivi.

"Gli spostamenti per le feste, i baci, gli abbracci e poi la riapertura delle scuole il 10 gennaio - dice del resto il direttore sanitario del Galeazzi di Milano e membro del Cts della Lombardia Fabrizio Pregliasco - faranno sentire i loro effetti con il picco probabilmente attorno al 15-20 gennaio. Potremmo arrivare, come in altre nazioni, a circa 100mila casi al giorno di positivi". Ad 'Affaritaliani.it' sottolinea che "non siamo ancora arrivati al picco di questa nuova ondata, che presumibilmente si raggiungerà dopo le feste". E ancora: "Dobbiamo considerare il coronavirus come l'andamento delle onde che produce un sasso nello stagno. Prima abbiamo la più imponente e poi se ne verificano delle altre - afferma - Non siamo ancora al livello dell'acquietamento. Ci sarà probabilmente un'altra ondata il prossimo inverno, dopo che in primavera e in estate, grazie anche al caldo e al fatto che le persone stanno maggiormente all'aperto, sicuramente si registrerà un miglioramento".

Gli ultimi dati dell'Iss

Intanto l'Istituto superiore di sanità diffonde nuovi dati: il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose "è 85 volte maggiore per gli over 80; 12,8 volte maggiore per la fascia 60-79 anni; 6,1 volte maggiore per i 40-59 enni". Nel Report esteso dell'Iss, che integra il monitoraggio settimanale sul Covid, si legge che nell'ultima settimana, si conferma l'andamento osservato in quella precedente "con il 26% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare (under 20 anni). Il 48% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d'età 6-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni e solo il 11% e il 5% sono stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni".

Le regioni / Toscana

In Toscana 3.075 i nuovi casi Covid (2.919 confermati con tampone molecolare e 156 da test rapido antigenico), Oggi sono stati eseguiti 12.073 tamponi molecolari e 3.543 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,7% è risultato positivo. Sono invece 6.880 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 44,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.990, +10,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 515 (34 in più rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 81,7 anni.

Scende la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto per la giornata di Natale, con 2.093 nuovi casi in 24 ore, che portano il totale a 607.434. Il bollettino regionale segnala anche una vittima, con il totale a 12.282. Continua la crescita degli attuali positivi, che sono 70.639, 1.253 in più nelle 24 ore. Scendono invece i ricoverati, con 1.178 pazienti in area medica (-10) e 172 (-2) in terapia intensiva.

Effetto Natale nelle Marche per i dati sulla diffusione dei contagi: 'solo' 385 nuovi positivi nell'ultima giornata (ieri erano 890, la vigila di Natale un nuovo record con 1.103) e una positività del 20% su un basso numero di tamponi esaminati come sempre durante le giornate festive: 1.922 quelli del percorso diagnostico screening (2.915 quelli complessivi, a cui si aggiungono 1.134 test antigenici), con il tasso di incidenza che cala a 337,94 su 100mila abitanti (ieri era 355,05). La provincia di Ancona continua a fare la parte dei leone con il maggior numero di contagi: 201, seguita da Macerata con 75, Pesaro Urbino con 74, Fermo con 11, Ascoli Piceno con 7 e 17 casi fuori regione.

Natale senza vittime per il Covid in Umbria dove restano 1.501 le vittime della pandemia. Crescono invece del 18% i ricoverati in ospedale, ora 91, 14 in più, nove dei quali in terapia intensiva, uno in più. È il quadro sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono emersi 348 nuovi positivi e 135 guariti, con gli attualmente positivi che salgono a 7.621, 213 in più. Sono stati analizzati 878 tamponi e 2.210 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all'11,2%.

In Friuli Venezia Giulia, oggi, su 1.769 tamponi molecolari sono stati rilevati 222 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,5%. Sono inoltre 1.097 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 24 casi (2,19%). Totale 246 nuovi positivi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 5 persone: una donna di 93 anni di Trieste (deceduta in Rsa), una donna di 92 anni di Monfalcone (deceduta in ospedale), un uomo di 90 anni di Pordenone (deceduto in ospedale), un uomo di 90 anni di Arta Terme (deceduto in ospedale) e un uomo di 71 anni di Mereto di Tomba (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 29, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 280.

Le altre regioni

In Basilicata 33 contagi.