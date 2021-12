Roma, 27 dicembre 2021 - C'è attesa per il bollettino sul Coronavirus in Italia del ministero della Salute dopo i numeri record dei giorni scorsi. Anche oggi i contagi Covid saranno influenzati dai minor tracciamento effettuato durante la festività: lo dimostrano i pochi tamponi processati e il netto aumento del tasso di positività, a due cifre in più regioni. Dai primi dati, in attesa di quelli nazionali che arriveranno nel tardo pomeriggio, rimane alto il numero dei morti e crescono ancora i ricoveri. Intanto mentre, secondo gli ultimi numeri trasmessi da Agenas, l'Italia ha raggiunto i parametri ospedalieri della zona gialla (qui le regioni a rischio giallo e arancione), il governo, dopo il balzo di nuovi casi e la diffusione della variante Omicron, sta riflettendo sulla quarantena e su una sua possibile riduzione.

Sono 2.843 i nuovi casi di Covid in Toscana, il 16,1% di 10.839 tamponi molecolari e 6.811 tamponi antigenici rapidi processati. Oggi si registrano 9 decessi: 5 uomini e 4 donne con un'età media di 79 anni. Gli attualmente positivi sono 32.273, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 569 (54 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (4 in più).

Sono 2.816 i nuovi contagi rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. Un numero quasi dimezzato rispetto ai recenti picchi di oltre 5.000 casi, che risente tuttavia della minor attività di tracciamento dei giorni del Natale. L'incidenza dei positivi sui tamponi processati (33.648) è dell'8,37%. Il bollettino di oggi segnala anche 24 vittime (12.306 da inizio pandemia). I soggetti attualmente positivi crescono a 71.761 (+ 1.122). Peggiora la situazione degli ospedali: i ricoverati sono complessivamente 1.398 (+48), dei quali 1.213 (+35), in area medica, e 185 (+13) in terapia intensiva.

Tornano a superare quota cento i ricoverati Covid in Umbria: sono 102, nove in più rispetto al giorno di Santo Stefano. Resta invece invariato il numero dei posti occupati nelle terapie intensive e non ci sono vittime. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.331 tamponi e 6.607 test antigenici, sono emersi 935 casi positivi per un tasso di positività pari al 10,46%. I nuovi guariti sono 49 e gli attualmente positivi 8.507, 886 in più rispetto a ieri.

Oggi in Puglia sono stati scoperti 762 nuovi casi di Covid su 25.090 test: 309 in provincia di Bari, 39 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 85 in quella di Brindisi, 110 in provincia di Foggia, 162 in provincia di Lecce, 48 in provincia di Taranto. È stato registrato anche un decesso che porta a 6.955 il totale delle vittime da inizio pandemia. Attualmente sono 12.202 le persone positive: tra queste 180 (+9) sono ricoverate in area non critica e 21 (-1) in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati individuati 154 nuovi positivi. Nel dettaglio su 1.770 tamponi molecolari sono stati rilevati 103 contagi, con una percentuale di positività del 5,82%. Sono inoltre 4.735 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (1,08%). Nelle ultime 24 ore si registrano anche 10 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 27 (-2), mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 284 (+4).

Nessun decesso e 235 contagi in Alto Adige. In Basilicata 88 nuovi casi, 9 in Molise.