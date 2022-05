Liliana Resinovich Trieste, ultime notizie. L'amico: spero l'inchiesta non sia archiviata

Trieste, 16 maggio 2022 - Liliana Resinovich, il giallo di Trieste ha superato i cinque mesi senza una soluzione. Inchiesta sempre ferma alla solita domanda, omicidio o suicidio?

La convinzione dell'amico

Ma Liliana aveva mai parlato di suicidio con Claudio Sterpin, l'82enne che aveva conosciuto da ragazza e che aveva ripreso a frequentare da qualche mese? "Ma no, che senso avrebbe avuto - smentisce l'uomo -. Come si fa a pensare una cosa del genere quando si sta mettendo in piedi una vita in comune? No, nessun accenno mai, neanche di sfuggita".

Scompenso cardiaco acuto

Anche Sterpin - che era stato sottoposto al test del Dna con il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, e il vicino di casa, Salvatore Nasti: ma quel test ha scagionato tutti e tre - con il passare delle settimane sembra sempre più convinto dall'ipotesi avanzata da Fulvio Covalero, un altro amico della 63enne pensionata. Chiarisce al telefono: "Penso che quella mattina del 14 dicembre Liliana sia stata caricata in auto da qualcuno. In quella macchina per un motivo o per l’altro può aver avuto un collasso. Poi il corpo è stato tenuto nascosto da qualche parte per un paio di settimane. Infine la messinscena".

Il giallo nel giallo: corpo trovato dopo 22 giorni



"Mi devono spiegare non solo il suicidio in sé ma come mai il corpo è stato trovato dopo 22 giorni - insiste Sterpin -. E Lilly non può essere rimasta là, in quel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico per tante notti, perché il corpo sarebbe stato molto più rovinato rispetto a quello che invece era".

"Una messinscena"

Secondo Sterpin, "tutto sapeva di messinscena. Sacchi, cordini, tutto distribuito ad arte per sviare chi fa le indagini. E sono abbastanza convinto che il temnpi mi darà ragione. Vioglio vivere fino ad allora. So bene di non avere le prove di quel che dico ma non m’importa nulla".