Inchiesta sul naufragio del veliero marinaio e ufficiale di macchina iscritti nel registro degli indagati

Il registro degli indagati porta ora tre nomi. Dopo il comandante James Cutfield che martedì, davanti ai pm, si è avvalso della facoltà di non rispondere, i pm di Termini Imerese indagano per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo altri due componenti dell’equipaggio del veliero Bayesan, colato a picco durante una tempesta davanti alle coste palermitane il 19 agosto. Si tratta dell’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e del marinaio inglese Matthew Griffiths, che quella notte era di guardia in plancia. Se per gli inquirenti il capitano non avrebbe adottato le misure necessarie a mettere in sicurezza lo yacht e non avrebbe prestato adeguato soccorso ai passeggeri, Eaton non avrebbe attivato i sistemi di chiusura dei portelloni. Disattenzione che ha fatto entrare acqua nella sala macchine e poi nell’intero veliero.