Da oggi il Green pass diventa obbligatorio per sedere ai tavoli delle sale al chiuso di ristoranti e bar (dove sarà invece ancora possibile consumare al bancone). L’articolo 9 bis al decreto di luglio prevede la certificazione verde anche per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; cinema, musei e altri istituti e luoghi di cultura; piscine, palestre, centri benessere al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione; sale gioco, scommesse, bingo e casinò; concorsi pubblici.

La Cabina di regia ha confermato che le persone alloggiate nelle strutture ricettive possono consumare i propri pasti al chiuso presso i ristoranti delle strutture stesse anche se non sono in possesso della certificazione verde. Il Green pass sarà rilasciato anche per gli italiani vaccinati all’estero, se hanno avuto i sieri autorizzati in Italia. Il lasciapassare viene rilasciato dopo la prima dose di vaccino – passati 15 giorni dalla somministrazione – o a conclusione del ciclo vaccinale (valido 9 mesi), con il certificato di guarigione o (valido 6 mesi), con l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. L’obbligo di avere il Green pass non si applica a tutti coloro che hanno meno di 12 anni.

Il lasciapassare è rilasciato dopo la prima dose del siero, trascorsi quindici giorni; al termine del ciclo vaccinale; a chi è guarito dal Covid-19 oppure con l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Lo si scarica con le app Immuni o IO, ma anche dal medico di base o in farmacia.

Per chi è immunizzato il certificato verde vale nove mesi, mentre l’efficacia scende a sei in caso di guarigione dal Covid. Può essere utilizzato solo per 48 ore, invece, se si effettua il tampone.

Da oggi il Green Pass servirà per le consumazioni al tavolo in bar e ristoranti (al chiuso), ma non sarà necessario esibirlo qualora si rimanga al bancone. Tocca ai gestori o ai titolari dell’esercizio commerciale verificare che l’accesso per gli over 12 avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Per chi viola le regole o non effettua i controlli è prevista una multa da 400 a mille euro. Per gli esercenti, qualora le trasgressioni si ripetano in tre giorni diversi, c’è il rischio chiusura da 1 a 10 giorni.

La cabina di regia, svoltasi nella giornata di ieri, ha confermato l’esenzione dei clienti degli alberghi e delle altre strutture ricettive. Escluso anche che gli ospiti debbano avere un pass per accedere in bar e ristoranti interni. Lo dovranno avere solo i dipendenti delle strutture.

Il decreto sull’estensione del Green pass interessa, oltre a fiere e parchi tematici, anche musei e pinacoteche. In questi centri di cultura da oggi sono previsti controlli agli ingressi. In caso di prenotazione, in molti siti niente rimborso, se ci si presenta sprovvisti del certificato verde.

Oltre all’obbligo di accesso da oggi con il certificato verde, per le competizioni di natura sportiva la capienza all’aperto sale al massimo al 50% con sistema a scacchiera.

Arriva l’obbligo del Pass anche per cinema e teatri, ma al contempo sale il numero di spettatori che possono godersi lo spettacolo in programma. In zona bianca il tetto viene fissato a 5mila utenti per le rappresentazioni all’aperto. Si scende a 2.500 in caso di locali al chiuso.

Il decreto sul Green pass non si applica alle chiese. In pratica sarà possibile entrare in una basilica per pregare senza dover esibire alcun documento. Via libera anche negli oratori per bimbi e genitori.