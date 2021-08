Roma, 6 agosto 2021 - Da oggi 6 agosto per poter frequentare i luoghi al chiuso a rischio di assembramento (tra cui bar e ristoranti al tavolo, palestre, piscine, musei e cinema) è necessario il Green pass (qui come scaricarlo) che da settembre diventerà poi necessario anche per i trasporti a lunga percorrenza e per il personale scolastico inclusi gli studenti universitari (qui tutti i dettagli del nuovo Decreto Covid approvato ieri).

Il governo ha pubblicato sul suo sito anche le ultime Faq Covid aggiornate che risolvono alcuni dubbi interpretativi importanti tra cui ristoranti negli alberghi e centri termali. Vediamo quindi la guida.

Chi va nel ristorante o nel bar dell'albergo in cui soggiorna deve avere il Green pass? L'esecutivo è dovuto intervenire in quanto il Decreto 23 luglio non era chiaro. Ora è stata fatta chiarezza: chi cena o consuma al tavolo del bar al chiuso nell'hotel in cui soggiorna non deve avere il Green pass. Recita infatti la Faq: "Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive".

Però state attenti perché c'è un'eccezione. Se infatti il ristorante o il bar dell'albergo sono aperti anche a clienti esterni - cosa che capita - allora "l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso".

Veniamo ai centri termali. Se andiamo in un centro termale per usufruire di "prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche" dovremo essere in possesso della certificazione verde? La risposta è no: " L'obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista".

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento? La Faq ci dà questa risposta: "Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “Green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento".

Inoltre "la certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione".

Occhio però se andate all'estero. Il governo ricorda che "attualmente in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido".

Le Faq chiariscono anche che "la certificazione verde non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo".