Giulia e Alessia, il pianto e lo strazio degli amici: "Siete due angeli, ora volate"

Due girasoli, uno per Giulia, uno per Alessia, posati con delicatezza davanti alla loro casa di Castenaso. E la frase dei compagni del liceo artistico della più piccola delle sorelle: "Ti ricordiamo con i tuoi disegni, in particolare la magnolia, un bel fiore che doveva ancora sbocciare, come sei stata tu". Fiori, affetto, dolore: i fili rossi che hanno tenuto insieme la giornata di ieri. La prima senza Giulia e Alessia Pisanu, 17 e 15 anni, travolte e uccise da un treno dell’alta velocità sui binari della stazione di Riccione, domenica mattina. Giulia e Alessia, il dolore dei compagni di scuola Ieri, nella loro casa di Castenaso si sono riuniti molti parenti e amici di famiglia, per stringersi accanto al padre Vittorio, allo zio Pier Paolo e alla sorella maggiore Stefania. La madre delle ragazze, che da qualche mese vive all’estero, doveva rientrare nella serata di ieri, non appena appresa la straziante notizia, ma il suo volo è stato cancellato. Il sindaco di Castenaso, Carlo Gubellini, ha anticipato come un giorno di lutto cittadino sarà indetto quando verranno celebrate le esequie delle giovanissime, per cui però al momento non c’è una data; altri eventi commemorativi invece saranno organizzati a settembre, su richiesta della famiglia, che non se la sente di affrontare alcuna iniziativa pubblica in questo momento, e perché in autunno saranno rientrati dalle vacanze gli amici di Giulia e Alessia, che potranno così partecipare. Amici che ieri hanno mandato centinaia di messaggi di cordoglio sulla pagina di Tik Tok di Giulia. "Sei un angelo", le scrivono. Sotto choc i compagni di classe di entrambe, così come i loro insegnanti, fanno sapere la preside del liceo artistico Arcangeli, in cui Alessia aveva frequentato il primo anno, e della scuola di formazione in estetica e acconciatura Ecipar, in cui Giulia ...