Ftalati e Diossano, cosa sono e quali sono i rischi per la salute

Roma, 14 agosto 2024 – Potenzialmente nocivi per la salute ma presenti in una miriade di oggetti di uso quotidiano e, a certe concentrazioni, vietati dalla legge. Sono Ftalati e Diossano, due sostanze ritenute cancerogene e riscontrate in valori sopra il limite consentito in accessori donna venduti da note piattaforme online. Ma dove si trovano e quali sono i rischi per la salute?

Ftalati, cosa sono e perché sono pericolosi

Sono tantissimi gli oggetti in plastica di uso quotidiano resi ancor più morbidi e performanti grazie alla presenza degli ftalati: dalla cover del cellulare a pellicole, teloni, rivestimenti per pavimenti, tubi, cavi, vernici, lacche ma anche smalti per le unghie o spray per capelli. Il Pvc è la principale materia plastica (in termini di volume di produzione) in cui vengono impiegati.

Gli ftalati sono una famiglia di composti chimici che derivano dal petrolio, vengono generalmente impiegati come agenti plastificanti ma anche come solventi e ottimizzatori per migliorare la flessibilità e la modellabilità di materie plastiche. Nel 1999 è stata vietata la produzione di prodotti con una concentrazione maggiore dello 0,1% di ftalati per gli effetti negativi sui sistemi endocrino e riproduttivo. Nelle concentrazioni previste dalla legge l’utilizzo degli ftalati non è vietato in assoluto, tranne che nel caso dei giocattoli. Ad aumentare la pericolosità degli ftalati è l’alto grado di persistenza negli ambienti, soprattutto indoor. Numerose ricerche scientifiche hanno evidenziato i rischi derivanti dall'esposizione agli ftalati, alcuni collegati allo sviluppo di patologie, come asma, diabete, alterazioni nel sistema endocrino: provato il legame con obesità e disturbo da deficit di attenzione/iperattività. Possono creare anche problemi di fertilità in quanto capaci di impedire la maturazione degli spermatozoi con un'azione tossica a livello delle cellule di Sertoli. Ancora più alti i rischi in gravidanza, dove è stata riscontrata una minore crescita del tessuto cerebrale che include i corpi dei neuroni, i dendriti e le fibre nervose non mielinizzate.

Diossano, cosa è e quali sono i rischi per la salute

ll Diossano è un sottoprodotto nocivo e potenzialmente cancerogeno, che si può formare durante la fase produttiva di materie prime contenute in cosmetici e detergenti. Deriva dal processo di etossilazione, ovvero si sviluppa durante la fase di produzione dei tensioattivi. Le ricerche in campo dermocosmetico rivelano che può essere molto dannoso per la salute di adulti e bambini. Diversi studi e test ne hanno denunciato la pericolosità: di certo il diossano è un irritante per gli occhi e per le vie respiratorie. Ma si ritiene che possa causare danni al sistema nervoso centrale e ai reni, oltre ad essere un sospetto cancerogeno.

Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration, l’ente regolalatore dei farmaci, ha condotto studi cutanei che confermano come il diossano possa penetrare nella pelle attraverso preparazioni a diretto contatto con il corpo umano.