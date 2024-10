Dramma per il campione di ciclismo: la cuginetta di Pogacar è in una setta: "Portata via dalla mamma tre anni fa"

Vive un dramma familiare da tre anni il campione di ciclismo Tadej Pogacar, una brutta vicenda che interessa da vicino il cugino del 26enne sloveno e della quale il ciclista non ha mai parlato pubblicamente. non è solo vittorie, felicità e contratti milionari. La figlia di suo cugino Petar è scomparsa con la madre il 3 novembre 2021: entrambe risultano ricercate dall’Interpol. La storia l’ha raccontata il quotidiano spagnolo Marca che ha sentito proprio il cugino di Pogacar. Madre e figlia sono sparite portandosi via solo passaporti e documenti di identità. Pogacar aveva fatto un appello nel 2022. Secondo suo cugino dietro la scomparsa ci sarebbe Melisa Smrekar (precedentemente nota come Natasa Brumen), si sarebbe unita a una setta religiosa.