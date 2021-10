Roma, 31 ottobre 2021 - L'incidenza di Covid in Italia è massima tra i più giovani: in attesa del bollettino di oggi - a cura di Ministero della Salute e protezione civile - a fare notizia è ancora il report dell'Iss (Istituto superiore di sanità), reso noto ieri, che evidenzia come nelle ultime tre settimane un caso di infezione su quattro ha riguardato ragazzi sotto i 20 anni e come la crescita del contagio sia massima tra gli under 12 (non vaccinati). L'attenzione è anche sull'indice Rt che è tornato a sifiorare la soglia di criticità 1 (0.96) e sulla pressione ospedaliera. Ieri, a fronte di un calo dei nuovi positivi, si registrava un aumento dei ricoveri con un numero delle terapie intensive sostanzialmente stabile. Intanto di seguito i dati che arrivano dalle regioni.

Altri 385 nuovi casi e due morti in Toscana nelle ultime 24 ore. Crescono gli attualmente positivi sono oggi 5.796 (+4,1% su ieri, prosegue l'aumento dopo settimane di calo costante). Tra loro i ricoverati sono 270 (+1 persona il saldo giornaliero su ieri, +0,4%) di cui 28 in terapia intensiva (+3 persone il saldo, pari al +12%).

Altri 184 casi positivi in Puglia e una vittima. Attualmente sono 3.075 le persone positive, 130 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva.

In Alto Adige sono 78 i nuovi casi di Covid-19 su 645 tamponi molecolari esaminati. Per il terzo giorno consecutivo si è registrato un decesso. Restano stabili i numeri dei pazienti covid ricoverati in ospedale: 45 nei normali reparti e 4 in terapia intensiva.

In Sardegna si registrano oggi 23 ulteriori casi confermati di positività al Covid. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 (stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 42 ( 3 in più di ieri).