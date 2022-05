Bollettino Covid: oggi 20mila contagi e 94 morti in Italia. I dati del 26 maggio

Roma, 26 maggio 2022 - Sono 20mila i nuovi casi di Covid-19 in Italia. E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute. Si registrano, inoltre, 94 morti. Prosegue il calo dei dati clinici: i pazienti nei reparti ordinari oggi sono 187 in meno, mentre quelli in rianimazione sono 9 in meno. Sono stati effettuati 203.607 tamponi con un tasso di positività ancora al ribasso, del 9,98%. Oggi, analogamente al 24 maggio, i dati dell'Emilia-Romagna non sono stati comunicati per un blocco pianificato della piattaforma informatica.

Sommario

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 18-24 maggio 2022, rispetto alla precedente, una netta diminuzione di nuovi casi (-29,6%) a fronte di un calo del 13% dei tamponi. Diminuisce, inoltre, il dato dei decessi: ne sono stati registrati 633, di cui 89 erano riferiti a periodi precedenti (-17%). In deciso calo anche i casi attualmente positivi (-16,1%), le persone in isolamento domiciliare (-16,1%), i ricoveri con sintomi (-16,2%) e le terapie intensive (-13,9%). "I nuovi casi settimanali continuano a scendere – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente di Gimbe – attestandosi intorno a quota 172 mila con una media mobile a 7 giorni di poco superiore ai 24 mila casi giornalieri". Nel periodo di riferimento si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi in tutte le Regioni: dal -2,5% della Sicilia al -38,4% del Veneto. Rispetto alla settimana precedente, si registra un incremento percentuale dei nuovi casi solo in 4 Province siciliane (Palermo +0,1%, Catania +1,6%, Siracusa +14,7%, Enna +43,2%), in 103 una riduzione (dal -4,2% di Crotone al -50,2% di Verbano-Cusio-Ossola). Sono solo 5 le Province in cui l’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti: Crotone (578), Cagliari (542), Sud Sardegna (540), Siracusa (520) e Oristano (505).

Nonostante i miglioramenti, l'ultimo report settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) indica l'Italia seconda a livello globale e prima in Europa per nuovi decessi, e seconda nell'area europea per nuovi contagi.

Secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 24 agosto 2021-18 maggio 2022 sono state registrate in Italia oltre 489 mila reinfezioni, pari al 3,9% del totale dei casi. La loro incidenza settimanale continua a crescere e, nella settimana 12-18 maggio, ha raggiunto il 6%. "L’avvento di Omicron a inizio dicembre 2021 – spiega Cartabellotta – ha fatto salire le reinfezioni dall’1% al 3%: successivamente le sue sotto-varianti, capaci di evadere la risposta immunitaria, hanno contribuito a raddoppiare il tasso di reinfezioni".

Sono 20.322 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 22.438 di ieri ma soprattutto i 30.310 contagi di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 203.607 (ieri 220.101) con il tasso di positività che scende dal 10,2% al 9,98%. I decessi sono 94 (ieri 114). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.358. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 9 in meno (ieri -19), con 22 ingressi giornalieri, e sono 262 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 187 in meno (ieri -288), 5.782 in tutto.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 2.742 contagi, seguita da Lazio(+2.627), Campania (+2.345), Sicilia (+2.063) e Veneto (+1.743). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.333.299. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 58.368 (ieri 40.323) per un totale che sale a 16.411.953. Gli attualmente positivi sono 37.595 in meno (ieri -17.438) per un totale che scende a 754.988. Di questi, 748.944 sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 2.742 casi e 27 morti, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione salgono così a 40.480. I tamponi processati sono stati 31.778, con un indice di positività dell'8,6%. I pazienti in terapia intensiva scendono a 32 (-2), mentre i ricoverati a 720 (-59).

Oggi nel Lazio su 6.876 tamponi molecolari e 15.613 tamponi antigenici per un totale di 22.489 tamponi, si registrano 2.627 nuovi casi positivi (+191). I casi a Roma città sono a quota 1.501. Sono 5 i decessi (+1), 619 i ricoverati (-15), 39 le terapie intensive (=) e +4.025 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11,7%.

Sono 2.345 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 17.524 test eseguiti. Il tasso di incidenza sale al 13,38%, contro il 12,45 di ieri. Si segnala una nuova vittima. In lieve aumento l'occupazione dei posti letto, che nelle intensive sono 26 (+1) e in degenza 443 (+9).

Il trend dei contagi Covid consolida la fase di flessione in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si cono contati 1.743 nuovi contagi, quasi lo stesso dato del giorno precedente (1.762). I decessi sono stati 4. Il miglioramento si osserva anche nei dati clinici. I malati Covid ricoverati nei reparti medici degli ospedali sono 594 (-27), quelli in terapia intensiva 37 (-1). Il numero degli attuali positivi scende a 32.077 (-1.779).

La Toscana segnala 1.390 nuovi casi di Coronavirus, rilevati su 1.865 tamponi molecolari e 9.811 antigenici rapidi, nove morti e 2.545 guarigioni. Nelle ultime 24 ore il tasso di positività raggiunge l'11,9% sul totale dei tamponi e il 62,2% in rapporti alle nuove diagnosi, mentre la pressione sugli ospedali continua a flettere. I ricoverati nelle aree Covid scendono, dunque, a 328 (-15), di cui però 17 in terapia intensiva (+2).