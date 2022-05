Covid Italia: il bollettino del 9 maggio. I dati delle Regioni in diretta

Roma, 9 maggio 2022 - Sono attesi nel pomeriggio i dati aggiornati del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia. Ieri, 8 maggio, si sono registrati poco più di 30mila nuovi casi di positività e 72 morti, ambedue i dati in calo rispetto al giorno precedente. Tuttavia, il rapporto tra positivi e tamponi è aumentato dal 13,2% al 15,1%.

Nell'ultima settimana (2-8 maggio) si è intensificato il calo dei contagi in Italia, come prosegue anche la discesa del numero delle vittime, sebbene con meno slancio. In totale sono stati segnalati 291.534 nuovi casi, -20,09% rispetto al periodo 25 aprile-1 maggio. Era da due mesi, dalla settimana 28 febbraio-6 marzo, che i contagi settimanali non si attestavano sotto quota 300mila. I decessi registrati negli ultimi 7 giorni sono 877, -5,09% sui 924 del 25 aprile-1 maggio.

Secondo gli ultimi dati dell'Agenas, continua a diminuire la pressione sugli ospedali italiani. Cala di un punto in 24 ore, scendendo al 13%, la percentuale di posti letto nei reparti di area non critica (una settimana fa era al 15%). E scendono a quattro le regioni che superano la soglia del 20%: sono Umbria (30%), Basilicata (26%), Calabria (22%), Abruzzo (22%). È ferma, invece, al 4% l'occupazione delle terapie intensive (un anno fa era 24%).

Covid restrizioni Italia, Costa: "Via dopo il 15 giugno, l'estate sarà libera"

Sommario

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati nazionali e la tabella in Pdf)

Oggi in Puglia sono stati registrati 9.166 test per l'infezione da Covid-19 e 1.209 nuovi casi: 431 in provincia di Bari. Inoltre sono stati registrati 4 decessi. Attualmente sono 93.689 le persone positive, 526 sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.092.617 a fronte di 10.718.303 test eseguiti, 990.575 sono le persone guarite e 8.353 quelle decedute.

Sono 1.119 i positivi al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Veneto, quasi un terzo rispetto a ieri, ma è il consueto effetto del lunedì, legato al minor numero di tamponi effettuati. Il dato porta comunque gli attuali positivi a 57.095. Sono 2 le vittime registrate dal bollettino ufficiale della Regione, che vede in crescita il numero dei pazienti ricoverati: 810 (+12) e anche quelli in terapia intensiva, 44 (+2).

I nuovi casi di Covid in Toscana sono 750 su 4.917 test di cui 1.304 tamponi molecolari e 3.613 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,25% (64,6% sulle prime diagnosi).

Nell'ultima giornata sono stati individuati 580 positivi al Coronavirus nelle Marche e l'incidenza è risultata in lieve risalita da 623,21 a 632,74. Basso come di consueto il numero di tamponi analizzati nel fine settimana: in tutto 1.732 di cui 1.539 nel percorso diagnostico (37,7%) e 193 nel percorso guariti.

Nelle ultime 24 ore si registrano 359 nuovi casi e nessun decesso in Umbria. Sono 274 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 1.162 tamponi (molecolari e antigenici). Sono stati registrati anche altri due decessi e 220 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 105 persone, delle quali due in terapia intensiva. In Alto Adige sono 99 i nuovi casi di Covid-19 su 781 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 48 ore è morta una persona per un totale che sale a 1.465 vittime da inizio pandemia.