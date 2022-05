Covid oggi in Campania, bollettino del 9 maggio: 1.828 casi su 11.152 test

Napoli, 9 maggio 2022 - Curva dei contagi in discesa in Campania: casi dimezzati in 24 ore. Sono 1.828 i neo positivi al Covid su 11.152 test esaminati domenica 8 maggio, 3.967 il dato di ieri (qui il bollettino dell'8 maggio). Secondo di dati del Bollettino ordinario della Regione Campania, il tasso di incidenza, rispetto ad un numero di tamponi inferiore, è in leggero rialzo: se ieri era pari al 15,91%, oggi è 16,39%.

Sei vittime nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali, leggero calo ricoveri nelle terapie intensive con 36 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri); invariata la situazione in degenza con 663 posti letto occupati.

Cardarelli, De Luca: "Corcorsi disertati, sul Covid abbiamo fatto miracoli"

"Il Cardarelli significa in primo luogo carenza di personale nel pronto soccorso, perché i medici non partecipano più ai concorsi", ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenendo all'assemblea di Confindustria a Benevento, parlando dell'ospedale napoletano di recente teatro di gravi disagi per il sovraffollamento del pronto soccorso.

De Luca ha quindi evidenziato: "Quando rivendichiamo di aver retto all'emergenza Covid, rimanendo la regione con la percentuale più bassa per i morti, abbiamo fatto un miracolo con 10mila dipendenti in meno". "Dateci almeno questa soddisfazione", ha concluso De Luca.