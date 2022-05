Covid Italia oggi: i dati dalle Regioni. Bollettino 8 maggio 2022

Articolo : Il numero di morti non scende da due mesi: “La pandemia non è finita”

Roma, 8 maggio 2022 - Sono tutti in calo gli indicatori dell'epidemia di Coronavirus in Italia: nuovi contagi, vittime, ricoveri ordinari e ricoveri in intensiva. Lo dice il rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Con tutta probabilità il bollettino Covid di oggi confermerà il trend. Per i nuovi casi, si prevede un'ulteriore abbassamento della curva, come ogni domenica, quando il numero di tamponi effettuati diminuisce. I primi dati in arrivo dalle Regioni (vedi sotto) vanno proprio in questo senso.

Il bollettino di ieri, 7 maggio

Se la situazione attuale è confortante, soprattutto in vista dell'estate e dell'imminente rialzo delle temperature, il dibattito fra gli esperti è spostato all'autunno, quando l'epidemia potrebbe rialzare la testa. A preoccupare è la diffusione delle varianti Omicron 4 e 5, e il tasso di reinfezione, in salita. Vuole dire che rispetto a prima oggi è molto più probabile contagiarsi una seconda volta. "Può sembrare marginale in questa fase, ma prova che la pandemia non è finita - avverte il virologo Fabrizio Pregliasco - Con tutte queste mutazioni in autunno si rischia una nuova ondata". Le vittime del Coronavirus? "sono almeno quattro volte quelli provocati dall'influenza. Come se ogni giorno cadesse un aereo. Dal punto di vista medico resta inaccettabile, ma poi va trovata una mediazione con i bisogni sociali ed economici".

Scende, rispetto a ieri, il numero di nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore: da 4.176 a 3.141 contro che che portano il totale a 1.70142. Lo segnala il bollettino regionale. Si registrano anche tre vittime, con il totale a 14.515. Rimane ancora sotto la soglia dei 60 mila gli attuali positivi: 58.149, -1.667 rispetto alle 24 ore precedenti. Scendono anche i ricoveri in area medica, che sono 798 (-21), e sale di un paziente quelli in terapia intensiva (42).

I nuovi contagi Covid in Toscana sono 1.901 su 13.652 test di cui 2.881 tamponi molecolari e 10.771 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,92%. Rispetto a ieri c'è un sensibile calo di oltre 400 positivi giornalieri (erano stati 2.358 al rilevamento precedente) su quasi 3.000 esami in meno effettuati (erano stati 16.411 di cui 2.938 tamponi molecolari e 13.473 test rapidi) e con un calo secco di 0,45 punti del rapporto tra positivi e tamponi fatti (ieri il tasso era al 14,37%).

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 1.127 casi di Covid-19 (255 i sintomatici), con 3.775 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 29,9% (ieri era al 34,5% con 1.347 casi). Sono complessivamente 144 i pazienti assistiti negli ospedali delle Marche (-7) e 17 (+7) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 4 pazienti (-1). Nelle ultime 24 ore sono state registrate 4 vittime.

I ricoverati Covid in ulteriore calo negli ospedali dell'Umbria, 205, nove in meno di sabato, quattro dei quali, erano cinque, nelle rianimazioni. Emerge dai dati aggiornati della Regione a domenica 8 maggio. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 705 nuovi casi, 1.180 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi sono in discesa a 10.466, 476 in meno. Sono stati analizzati 4.297 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 16,4 per cento (15,65 sabato).