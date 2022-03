Covid oggi: i contagi in Italia del 19 marzo. Bollettino dalle regioni

Roma, 19 marzo 2022 - Cresce la curva epidemiolgica del Covid in Italia, come evidenzia il report dell'Istituto superiore di Sanità da cui risulta che l'incidenza dei contagi è salita a 725 casi su 100mila abitanti (510 la scorsa settimana) e l'indice di trasmissibilità Rt è passato da 0,84 a 0,94. E c'è attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute con i dati di oggi su contagi, morti e ricoveri (qui tutti i numeri del 18 marzo), mentre Marche, Calabria e Lazio si preparano a ritornare in zona bianca da lunedì. In zona gialla resterà dunque solo al Sardegna, ma il sistema dei colori è comunque destinato a essere definitivamente archiviato a partire dal 1° aprile.

Intanto la Cina registra i primi due decessi per Coronavirus in oltre un anno. Il Paese si trova di fronte alla peggiore ondata di contagi dall'inizio della pandemia. Nel Paese oggi sono stati registrati 4.051 nuovi casi, in calo rispetto ai 4.365 del giorno prima.

In Puglia si registrano 7.392 nuovi casi di Coronavirus su 33.982 test (21,7% positività) e 4 morti. Sfiora quota 100mila il numero degli attualmente positivi (99.911). Ad oggi sono 570 le persone ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva. I nuovi casi sono stati individuati 2.251 in provincia di Bari, 491 nella BAT, 644 nel Brindisino, 984 nel Foggiano, 2.177 in provincia di Lecce, 779 in quella di Taranto. Sono residenti fuori regione altri 47 contagiati mentre è in via di definizione la provincia relativa ad altri 19 casi.

Nuova crescita dei casi Covid in Veneto: i nuovi contagi sono stati 6.831 (contro i 6.061 di ieri) nelle ultime 24 ore, 8 le vittime (a fronte delle 13 di ieri). Il numero totale di quanti hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia sale a 1.414.989, quello dei decessi a 14.036. Balzo in avanti per il dato dei soggetti attualmente positivi, 65.378 (+ 1.567). Più o meno stabile invece la situazione negli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 731 (-33), quelli nelle terapie intensive 60 (+5).

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 5.489 su 32.319 test di cui 7.543 tamponi molecolari e 24.776 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,98% (61,0% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in calo a fronte di un numero di test di poco inferiore per un tasso di positività che chiaramente scende: nel precedente report i casi erano stati 5.689 su 32.596 tamponi, con un'incidenza di nuovi positivi del 17,45% (63,7% sulle prime diagnosi). Gli attualmente positivi sono 41.732, +4,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 719 (10 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 11 nuovi decessi. In isolamento a casa ci sono complessivamente 41.013 persone.

In Emilia Romagna si registrano 3.904 positivi in più rispetto a ieri, su un totale di 20.046 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (10.153 molecolari e 9.893 antigenici rapidi).

Continua a salire nelle Marche l'incidenza di positivi ogni 100mila abitanti: nell'ultima giornata 2.560 casi rilevati e l'incidenza è passata da 1.063,21 a 1.133,01. Nel complesso sono 7.150 i tamponi eseguiti di cui 5.751 nel percorso diagnostico (44,5% di positivi) e 1.399 nel percorso guariti. Sono 446 le persone con sintomi. La provincia di Ancona ha fatto segnare 778 positivi; seguono per numero assoluto le province di Macerata (488), Pesaro Urbino (418), Ascoli Piceno (390) e Fermo (367); 119 i casi da fuori regione.

In Umbria i nuovi casi scendono sotto quota 2mila (oggi sono 1.989) ma salgono i ricoveri: 190 (+11 in un giorno), di cui sei in terapia intensiva (+3).