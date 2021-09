Roma, 22 settembre 2021 - Appuntamento con il consueto bollettino Covid di ministero della Salute e Protezione civile che registra i dati odierni relativi a nuovi contagi, ricoveri, terapie intensive e decessi. In attesa degli aggiornamenti, in Italia si continua a discutere degli allentamenti sulle misure di sicurezza anti-Coronavirus. Ieri il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha aperto alla possibilità di riempire all'80% cinema e teatri con l'utilizzo del Green pass come garanzia.

Oggi, invece, è intervenuto nel dibattito il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che ha presentato un'anteprima del 'Report sulla Sicurezza Covid 19' nelle scuole. "L'obiettivo del governo di garantire la scuola in presenza al 100% rischia di essere fortemente disatteso - ha detto - lo dimostra il numero di classi e studenti già in quarantena. È una strategia molto rischiosa puntare esclusivamente sulla vaccinazione senza screening sistematici e interventi di sistema su aerazione, ventilazione e gestione trasporti». Secondo i dati Gimbe, nella popolazione tra 0 e 19 anni tra il 30 agosto e il 12 settembre sono stati registrati 17.312 nuovi casi di Covid, con una impennata nei bimbi con meno di 3 anni.

Sommario

Nel frattempo, il virus continua a far preoccupare anche il resto del mondo. Negli Stati Uniti i decessi sono saliti a una media di oltre 1.900 al giorno, per la prima volta dall'inizio di marzo. Il numero totale dei morti per Covid negli Usa ha superato quota 675mile e ha superato quello dell'influenza Spagnola del 1918. Situazione critica anche in Russia, dove sono stati registrati 817 morti nelle ultime 24 ore, rispetto alle 812 del giorno prima. Il totale dei morti ha così raggiunto quota 200.625. Secondo i dati del centro di crisi, il 2,74% dei pazienti contagiati dal Coronavirus sono morti.

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, dati e tabella in Pdf)

Regioni / Veneto

La curva dei contagi non accenna a flettere in Veneto, dove si contano altri 509 positivi ai tamponi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 457). Un trend che pare stabilizzato su aumenti di 4-500 casi ogni giorno. Si registrano anche 3 decessi. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 466.378, quello delle vittime a 11.749 (+4). Scendono leggermente i dati ospedalieri: sono 266 (-6) i posti letto occupati da pazienti Covid nelle aree non critiche, e 59 (-3) nelle terapie intensive.

In Toscana sono 325 i nuovi positivi (307 confermati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico). L'età media dei 325 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa II totale dei casi dall'inizio della pandemia sale così a 280.096. Sono invece 6.207 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.914, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 372 (17 in meno rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (3 in meno). Purtroppo si registrano anche 7 nuovi decessi. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 265.062 (94,6% dei casi totali).

In Puglia sono 196 i nuovi casi di Covid, pari all'1,5% dei 12.337 test processati. I nuovi contagi sono così suddivisi: 92 in provincia di Bari. 40 in provincia di Lecce, 21 in quella di Foggia, 15 a Brindisi, 13 a Taranto e 10 a Bat. Altri cinque casi riguardano residenti fuori regione. Gli attualmente positivi sono 3.048 di cui 181 ricoverati in area non critica covid e 20 in Terapia intensiva. Le vittime del virus sono tre, mentre sale a 257.751 il numero complessivo dei guariti da inizio pandemia a oggi.

Nelle ultime 24 ore in Basilicata si registrano 37 nuovi conagi su 947 tamponi molecolari e due decessi.