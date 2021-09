Roma, 21 settembre 2021 - Approvata l'estensione del Green pass per molte categorie di lavoratori, ecco la possibile svolta per il settore cultura e intrattenimento: obiettivo riempire le sale di cinema e teatri al 75-80%. Insieme a queste, si ricomincia a parlare anche di discoteche, le grandi escluse dell'estate 2021.

"Il governo - ha dichiarato alla radio il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa - ha preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione che includerà teatri, cinema e discoteche. Una tappa intermedia prima dell'obiettivo finale del 100%". Tutto si giocherà sulla possibilità di rispettare o meno i criteri di sicurezza. "Si potrebbe iniziare - ha aggiunto Costa - con una capienza al 75% più Green pass". Ancora nulla invece sul fronte della musica dal vivo, che pure aspetta il via libera del governo per ricominciare a organizzare live senza distanziamento ma con carta verde. Occhi puntati, anche in questo caso, sui risultati della valutazione del 30 settembre.

