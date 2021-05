Roma, 12 maggio 2021 - Confermato, giorno dopo giorno, il miglioramento della situazione epidemiologica In Italia, anche sulla scia delle vaccinazioni anti-Covid che, in ogni caso, procedono da Nord a Sud. Il bollettino di Ministero della Salute e Protezione civile su contagi da Coronavirus, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive arriverà a metà pomeriggio, ma intanto è possibile osservare i dati in arrivo dalle Regioni.

Le Regioni / Puglia

In Puglia su 10.932 test effettuati, sono stati rilevati 615 casi positivi, con una incidenza del 5,6% (ieri era del 5,8%). Sono stati anche registrati 36 decessi (ieri 24). I ricoverati sono 1.476 (66 in meno di ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.344.907 test. Sono 41.549 i pugliesi attualmente positivi (1.133 in meno di ieri), sul totale di 244.233 contagi dall'inizio della pandemia (196.496 sono i pazienti guariti, con un incremento di 1.712 in 24 ore). I nuovi contagi sono 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Complessivamente i decessi dall'inizio della pandemia in Puglia sono 6.152.

In Toscana 495 contagi (484 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). Balzo, rispetto a ieri, dei decessi: registrati altri 38 morti. Forte calo dei ricoveri: sono 1.202, 61 in meno rispetto a ieri, di cui 188 in terapia intensiva, 7 in meno. Gli attualmente positivi sono oggi 15.916, -3,3% rispetto a ieri. Complessivamente, 14.714 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (481 in meno rispetto a ieri, meno 3,2%). Riguardo alle singole province, Firenze registra 146 casi in più rispetto a ieri, Prato 57, Pistoia 44, Massa Carrara 20, Lucca 20, Pisa 42, Livorno 23, Arezzo 76, Siena 31, Grosseto 36.

Sono 493 i positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a quota 418.637 (17.635 i positivi ad oggi), con una incidenza sui tamponi dell'1%. I deceduti sono 18, su un totale di 11.460. I ricoverati negli ospedali sono 1.117, 979 in area non critica (-31) e 138 (-10) in terapia intensiva. "È l'incidenza - sottolinea il governatore Luca Zaia - più bassa registrata".

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 230 nuovi casi, l'8,8% rispetto ai 2.602 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in lieve crescita: il giorno precedente era stato del 6,7%, con 151 nuovi casi su 2.258 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 100.175. I nuovi casi sono stati individuati 52 in provincia di Macerata, 35 in provincia di Ancona, 84 in quella di Pesaro-Urbino, 12 nel Fermano, 35 nel Piceno e 12 fuori regione. Questi casi comprendono 41 soggetti sintomatici.

Le altre Regioni

In Basilicata 122 contagi e 4 morti. In Valle d'Aosta 23 casi e 2 decessi. In Molise 26 casi e 2 vittime.

