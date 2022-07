Covid Italia, Speranza: "In autunno il richiamo a più fasce d'età". Il bollettino di oggi

Roma, 5 luglio 2022 - Se nelle ultime settimane, tramite i bollettini quotidiani, si è visto un aumento generalizzato dei contagi da Covid-19 in Italia, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri prevede che la curva di questa ondata pandemica comincerà a scendere "tra un paio di settimane". "Il famoso plateau ci sarà a metà luglio, poi cominceranno a calare i casi", ha detto Sileri su La7, ospite di Omnibus. Per il contenimento dei contagi, "al momento non ci sono in previsione nuove strette", ha aggiunto. "Guardiamo con ottimismo alla possibilità di un vaccino aggiornato in autunno e aspettiamo la fine di questa ondata. Vedremo il picco in due settimane e poi, ripeto, una discesa, così come è avvenuto altri Paesi europei".

Riguardo i contagi, a parte ieri che era lunedì e nel bollettino sono stati registrati 'solo' 36.282 nuovi positivi dovuti ai pochi tamponi che di solito si fanno di domenica; si era già registrato un leggero calo nei giorni precedenti: da 84.700 casi di sabato 2 luglio si era scesi ai 71.947 di domenica 3. In ogni caso, Omicron 5 è in piena espasione, mentre in India sta circolando una nuova variante Covid, che potrebbe essere ancora più contagiosa di Omicron: la Ba.2.75.

Vaccino, Speranza: "In autunno allargheremo le fasce d'età per il richiamo"

"Ci prepariamo a una campagna vaccinale in autunno in cui allargheremo l'età per il richiamo" del vaccino anti-Covid, ha detto il ministro della salute Roberto Speranza, intervenendo al convengo organizzato dalla Fiaso per i 30 anni dalla legge che ha introdotto le aziende sanitarie. In questo contesto il ministro ha aggiunto un appello ai direttori sanitari a fare il possibile per migliorare, già ora, "la copertura della quarta dose di vaccino ai fragili e agli anziani".

Novavax, Ema approva il vaccino per la fascia 12-17 anni

È arrivato l'annuncio da parte di Novavax, dopo che la Commissione Europea ha approvato l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio condizionata (Cma) estesa per Nuvaxovid, il vaccino contro il Covid-19, negli adolescenti in Europa di età compresa tra i 12 e i 17 anni. L'approvazione segue il parere positivo espresso il 23 giugno dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema.

Qui verranno pubblicati i dati Covid di oggi, non appena disponibili.

Sono 176.157 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 721 ricoverati, 62 in terapia intensiva, 175.374 in isolamento domiciliare e 4.266 i guariti. "Oggi nel Lazio su 5.857 tamponi molecolari e 45.923 tamponi antigenici per un totale di 51.780 tamponi, si registrano 13.555 nuovi casi positivi (+8.778), sono 12 i decessi (+5). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 26,1%. I casi a Roma città sono a quota 7.070". A fare il punto è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando che "si tratta del dato giornaliero più alto dal 26 gennaio scorso".

L'Unità di crisi della Regione Campania informa che i positivi del giorno sono 18.663 di cui positivi all'antigenico 17.870 e al molecolare 793. I test sono 50.759 di cui antigenici 45.479 e molecolari 5.280. Cinque i decessi.

In Emilia-Romagna si sono registrati 5.493 nuovi contagi Covid e nove decessi. I casi di positività sono stati individuati su un totale di 27.126 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.136 molecolari e 16.990 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,2%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 28 (numero invariato rispetto a ieri), l'età media è di 65,1 anni. Quelli negli altri reparti Covid, sono 1.152 (+22 rispetto a ieri, +1,9%), età media 74,9 anni.

Salgono ancora i contagi Covid in Toscana, con 7.930 nuovi positivi, età media 47 anni. Purtroppo altri 11 decessi e 37 ricoveri in più che riportano sopra 600 (611) i pazienti in ospedale di cui 23 in terapia intensiva (3 in più). In totale sono stati effettuati nelle ultime 24 ore 28.820 test, con un tasso di nuovi positivi che schizza al 27,52% (82,3% sulle prime diagnosi): ieri su 5.083 tamponi era del 23,77% (77,9% sulle prime diagnosi). I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.157.786 (93,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 66.262, +7,6% rispetto a ieri. Complessivamente, 65.651 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (4.668 in più rispetto a ieri, più 7,7%).

In Veneto c'è un nuovo boom di contagi. Sono 12.206 i nuovi casi emersi dai tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 1.998 di ieri. Sono 15 le nuove vittime, mentre ci sono 749 pazienti in area medica (+49), e il numero dei ricoverati in terapia intensiva sale a 34 (+2).