Bollettino Covid Italia oggi 3 luglio, i contagi dalle Regioni in diretta

Roma, 3 luglio 2022 - Covid in Italia, in attesa del bollettino di oggi con il numero di contagi, ricoveri in terapia intensiva, morti e guariti, gli scienziati provano a stimare i casi reali indotti dalla variante Omicron 5 in questa estate torrida che, come ha appena denunciato il presidente del 118 Mario Balzanelli, torna a vedere casi di polmonite.

Secondo l’epidemiologo Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica all’Università di Milano, potrebbe essere stato contagiato il 5% della popolazione, 3 milioni di persone. A fronte del milione di casi noti, ci sarebbero perciò “circa 2 milioni di casi non registrati, probabilmente con pochi sintomi o nessuno”.

E si torna a parlare di quarta dose. Per l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, "sarebbe opportuno che le autorità tecnico-scientifiche del ministero della Salute valutino l’opportunità di estendere sin da subito la platea dei soggetti richiamati alla quarta dose del vaccino Covid”. “Data la forte incidenza virale forse sarebbe opportuno abbassare l’attuale soglia degli 80 anni fino ai 70. Ovviamente ci rimettiamo solo alle valutazioni scientifiche, ma ritengo utile che possa essere fatta questa ulteriore verifica in relazione al mutato quadro epidemiologico”.

(Qui sarà pubblicato il bollettino di oggi 3 luglio)

Sono 10.078 i positivi del giorno su 29.124 test: il tasso è del 34.6%, di poco in calo rispetto al 35,05% di ieri. Nessuna nuova vittima. Forte aumento in Campania dei ricoveri per Covid. Secondo i dati del bollettino regionale, le persone in terapia intensiva sono 33, rispetto alle 25 di ieri mentre i posti occupati nei reparti ordinari sono 513 contro i 492 di ieri.

Oggi in Puglia si registrano 5.440 nuovi casi di contagio Covid su 18.537 test analizzati nelle ultime 24 ore per una incidenza del 29,3%. Non si registrano decessi. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (1.555), Bat (486), Brindisi (641), Foggia (616), Lecce (1.328), Taranto (715). Sono residenti fuori regione altre 88 persone risultate positive in Puglia. Provincia in definizione per altri 11 casi. Delle 55.906 persone attualmente positive 341 sono ricoverate in area non critica (ieri 338) e 14 in terapia intensiva (come ieri).

In Toscana i nuovi positivi al Covid sono 3.465, età media 50 anni, su 14.915 test di cui 2.093 tamponi molecolari e 12.822 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 23,23% (75,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri in calo contagi, tamponi e tasso di positività: nel precedente report erano 4.527 i casi su 18.048 test, per un’incidenza di nuovi positivi del 25,08% (80,5% sulle prime diagnosi).

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 1.997 casi di Covid-19, con 4.809 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 41,5% (ieri era al 45,2% con 2.057 casi); l’incidenza cumulativa su 100 mila abitanti è cresciuta per il ventiduesimo giorno consecutivo, passando da 848,20 a 895,68.

In Basilicata sono 581 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 1.429 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate 158 guarigioni e nessun decesso. Negli ospedali lucani sono ricoverate 62 persone, delle quali una in terapia intensiva.