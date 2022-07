Bollettino Covid oggi: dati Italia in diretta. "Bimbi, +78% dei ricoveri in una settimana"

Roma, 6 luglio 2022 - È atteso nel pomeriggio di oggi il nuovo bollettino sui contagi Covid in Italia con gli ultimi aggiornamenti del ministero della Salute. Dai primi dati regionali diffusi nella mattinata si conferma la tendenza in atto ormai da diversi giorni (qui i dati del 5 luglio) di rialzo dei contagi.

Intanto oggi è stato diffuso l'ultimo report di Fiaso, la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere. È aumentato del 19% in una settimana il numero dei pazienti ricoverati a causa del Covid, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive e l'incremento maggiore si rileva nelle ospedalizzazioni 'Per Covid', ovvero nei ricoveri con sindromi respiratorie tipiche della malattia, che in 7 giorni è stato del 24,5%. Aumentano meno, ovvero del 13,7%, i ricoverati 'Con Covid' cioè quei pazienti giunti in ospedale per curare altre patologie e trovati positivi al tampone pre-ricovero.

E secondo il monitoraggio delle strutture 'sentinella" di Fiaso, raddoppiano, in una settimana, anche le ospedalizzazioni pediatriche dovute al Covid-19 e a finire in ospedale sono soprattutto bimbi tra 0 e 4 anni, che rappresentano il 78% dei piccoli ricoverati. Dal monitoraggio dei quattro ospedali pediatrici e dei reparti di pediatria aderenti al network di Fiaso emerge un incremento dell'84% dei pazienti sotto i 18 anni: si passa dai 51 ricoverati del 28 luglio ai 94 del 5 luglio.

Sono 13.923 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 40.148 test eseguiti. Il tasso di incidenza scende al 34,67%, contro il 36,7 di ieri. Il bollettino della Regione segnala tre vittime, di cui due decedute nelle ultime 48 ore e una nei giorni precedenti. In calo l'occupazione dei posti letto nelle intensive, a quota 30 (-4), mentre non si arresta la crescita dei ricoveri in degenza, che oggi sono 600 (+19)

Sono 8.559 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 32,1% dei 26.646 test processati. Gli attualmente positivi sono 69.564 di cui 414 ricoverati in area non critica covid (34 in più rispetto a ieri) e 17 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Le vittime del virus sono 3 che fanno salire a 8.647 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

In Toscana sono 1.239.815 i casi di positività al Coronavirus, 5.560 in più rispetto a ieri (1.017 confermati con tampone molecolare e 4.543 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.160.567 (93,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.217 tamponi molecolari e 18.635 tamponi antigenici rapidi, di questi il 26,7% è risultato positivo. Sono invece 6.804 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'81,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 69.037, +4,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 608 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (3 in più). Purtroppo, oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un'età media di 81,5 anni.

In Sardegna si registrano oggi 3.501 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 3.068 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.610 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 143 (-7). 32.125 sono i casi di isolamento domiciliare (+1.130). Si registrano 8 decessi.

Sono 2.675 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 445.664. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 65 e 96 anni). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 38.484 (+1.819 rispetto a ieri). Di questi, 169 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.848 tamponi molecolari (2382091 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 8.228 test antigenici (3.895.615).

Si riduce ma rimane sempre su livelli alti, il numero giornaliero dei contagi in Calabria: sono 2.539, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi a fronte di 8.812 tamponi processati e il tasso che dal 35,31 di ieri è sceso al 28,81%. Tre i nuovi decessi che portano il totale a 2.690 vittime. Sempre più sotto pressione i ricoveri nei reparti ordinari, +13 ingressi (255 in tutto); stabili le terapie intensive ferme ad 8 degenti. I guariti sono 379.644 (+986), mentre gli attualmente positivi 47.651 (+1.550) e gli isolati 47.388 (+1.537). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 429.985.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati accertati complessivamente 1.921 nuovi contagi su 7.953 test effettuati. Nel dettaglio 495 positivita' su 3.459 tamponi molecolari e 1.436 casi su 4.494 tamponi antigenici. Oggi si sono registrati 2 decessi: uno a Udine e l'altro a Pordenone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7, mentre 165 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) e' pari a 937,3. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 410.690 positivita', mentre i decessi sono stati 5.169.

In Trentino si registra un nuovo decesso per Covid-19 mentre i nuovi casi sono 744 nelle ultime 24 ore.