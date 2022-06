Covid oggi in Italia: 83.555 nuovi casi, 69 morti. I dati del bollettino del 28 giugno

Roma, 28 giugno 2022 - Sono 83.555 i nuovi casi Covid registrati oggi in Italia (qui il bollettino del 27 giugno). Secondo i dati del ministero della Salute i morti sono invece 69. Boom di nuove positività al Covid nel nostro Paese, positività dovute al dilagare di Omicron 5, la variante BA.5 molto contagiosa che sta facendo di nuovo suonare l'allare Coronavirus nel nostro Paese.

Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 717.400 tamponi con il tasso di positività all'11,6%, in netto calo rispetto al 24,5% di ieri. Sono invece 237 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.035, ovvero 162 in più di ieri.

Il bollettino Covid del 28 giugno

Sono 83.555 i nuovi casi di Coronavirus e 69 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati in 24 ore sono 717.400 che fanno rilevare un tasso di positività all'11,6%. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, 237 in totale e 3 in più di ieri e i ricoverati con sintomi che sono 6.035 in totale e 162 in più di ieri. In totale dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 18.343.422 persone mentre le vittime salgono a 168.234. I guariti sono 17.401.738, 49.493 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia i positivi sono 773.450, 34.599 in più di ieri.

Lazio

Oggi nel Lazio, su un totale di 47.030 tamponi, si registrano 11.171 nuovi casi positivi, il dato più alto dal 29 marzo. Sono 5 i decessi, 588 i ricoverati (-9), 51 le terapie intensive e +8.530 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,7%.

Campania

In Campania sono 10.602 i nuovi casi di Covid emersi nella giornata di ieri dall'analisi di 32.615 test. I test risultati positivi sono il 32,5% del totale. Sono 5 i nuovi decessi riportati nel bollettino odierno, 4 avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto

in precedenza, ma registrato ieri.

Sono 9.792 i nuovi casi di Covid in Veneto e 5 i morti. Lo riporta il bollettino ufficiale della Regione. Attualmente sono 62.994 le persone positive in Veneto che vede numeri in crescita anche nelle città con un minor numero di abitanti e i ricoveri negli ospedali: 589 nei normali reparti (+24), ma fortunatamente le terapie intensive non soffrono: i ricoveri sono 24 (-5).

In Toscana sono 6.317 nuovi casi di Coronavirus registrati su 1.949 tamponi molecolari e 20.346 antigenici rapidi. I morti sono 4 e 1.191 guarigioni. Oggi il tasso di positività tocca il 28,3% sul totale dei test e l'83,5% in relazione ai nuovi soggetti controllati, dato in forte rialzo rispetto a martedì scorso, mentre sale di poco la pressione sugli ospedali.

Piemonte

I nuovi positivi in Piemonte sono 5.861 con un rapporto positivi/tamponi al 22,8%. I ricoveri ordinari sono 319 (+18 rispetto a ieri) mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 11 (+1 rispetto a ieri). Registrano un decesso. Lo comunica la Regione Piemonte.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 3.566 ulteriori casi confermati di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.856 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (+1). Si registrano 3 decessi: due uomini di 68 e 77 anni, e una donna di 82 anni, tutti residenti nella provincia di Oristano.

Calabria

Secondo il bollettino regionale, in Calabria sono 2.348 i nuovi contagi registrati, +673 guariti e 5 morti (per un totale di 2.670 decessi).

Friuli-Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 9.651 test e tamponi sono state riscontrate 2.044 positività al Covid, contro le 356 di ieri e le 910 di domenica. Oggi non si registrano decessi.

Trentino

In Trentino nessun decesso e 633 nuovi casi positivi. I casi attivi sono 281 in più, per un totale attuale di 3.313. I guariti sono 350 in più, per un totale di 168.742 da inizio pandemia.