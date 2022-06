Covid oggi in Italia: 24.747 casi, boom di ricoveri. Bollettino 27 giugno dalle Regioni

Roma, 27 giugno 2022 - Sono 24.747 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Italia, a fronte di 63 decessi (qui i numeri completi del 26 giugno). Forte aumenti dei ricoveri (+341), in rialzo anche le terapie intensive. I dati del bollettino di oggi del ministero della Salute risentono, come di conseuto, del minor numero di tamponi processati durante la domenica. Il trend dei casi e dei ricoveri di questi giorni però si conferma in crescita, tanto che si va verso la proroga dell'obbligo dell'uso della mascherina nei luoghi di lavoro, con tanto di ricorso alla Ffp2 negli spazi dove non si può garantire il distanziamento o quando il dipendente lavora a contatto con il pubblico.

Il virologo Fabrizio Pregliasco dice di aspettarsi "il picco di Omicron 5 a fine luglio e poi in autunno una nuova variante, per la quale dovrebbe esserci il vaccino adatto". E a proposito di una nuova campagna di immunizzazione il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, pensa che sarebbe opportuno offrirla "oltre ai fragili, a chi ha dai 60 anni in su. "Da quell'età c'è un maggiore rischio disviluppare una malattia grave", spiega l'oncoematologo in un'intervista a Repubblica.

Il bollettino Covid del 27 giugno

Continua la risalita della curva epidemica in Italia. Sono 24.747 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 48.456 di ieri ma soprattutto i 16.571 di lunedì scorso, un incremento del 50% su base settimanale. I tamponi processati sono 100.959 (ieri 199.340) con un tasso di positività che scende dal 25,3% al 24,5%. I decessi sono 63 (ieri 44). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.165.

Particolarmente rilevante il dato delle ospedalizzazioni: non tanto quello delle terapie intensive (ieri +2, oggi +7), che sono 234 in tutto con 22 ingressi giornalieri. Sotto i riflettori il numero dei ricoveri ordinari che sale di 341 unità (ieri +190) per un totale di 5.873.

La regione con il maggior numero di casi è il Lazio con 3.623 contagi, tra quelle più in crescita, seguita da Lombardia (+3.043), Emilia Romagna (+2.961), Campania (+2.647) e Veneto (+1.999). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 18.259.261. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 19.545 (ieri 19.320) per un totale che sale a 17.352.245. Gli attualmente positivi sono 5.411 in più (ieri +29.961) per un totale che sale a 738.851. Di questi, 732.744 sono in isolamento domiciliare.

Sono 3.623 i nuovi casi registrati oggi in Lazio (3.070 in meno di ieri) a fronte di 2.620 tamponi molecolari e 13.744 test antigenici effettuati, per un totale di 16.364 tamponi. Purtroppo vengono comunicati altri decessi (+3), mentre sono 597 i ricoverati (+45), 51 le terapie intensive (-1) e +4.557 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,1%. I casi a Roma città sono a quota 2.316.

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.647 positivi al Coronavirus (2.555 al test antigenico e 92 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 4 i decessi, 2 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri- I tamponi processati ieri sono stati 8.352 di cui 7.280 test antigenici e 1.072 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 573 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 24 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 390 occupati.

Calabria

Boom di casi Covid in Calabria, dove si registrano 2.702 nuovi positivi. Quattro le persone decedute, 12 quelle ricoverate in area medica mentre un'altra è stata ricoverata in terapia intensiva. La percentuale di tamponi positivi è pari a 26,79%.

Sono 1.999 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, dove si conferma un aumento del numero totale degli attualmente positivi (oggi 58mila). Leggera variazione nel totale dei ricoveri con due nuovi ingressi nelle aree mediche e un nuovo ingresso in terapia intensiva. Tre decessi.