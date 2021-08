Roma, 1 agosto 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Coronavius in Italia. I contagi da Covid sono cresciuti nelle ultime settimane (qui tutti i dati del 31 luglio), ma oggi il commissario straordinario Francesco Figliuolo ha confermato che è stato raggiunto il traguardo del 60% di vaccinati nel nostro Paese per un totale di 32,4 milioni di italiani di età superiore ai 12 anni. Il generale ha fatto sapere anche che, "a partire dalle terza settimana di agosto", la campagna di immunizzazione potrà contare su "ulteriori dosi di vaccino Pfizer".

L'identikit dei nuovi contagiati. Iss: pesano gli Europei

Sommario

Intanto, secondo quanto riporta il Gazzettino, nei casi di scoperta di un nuovo positivo alla variante Delta in Veneto sarà possibile per la sanità attuare un piano stringente di contact tracing che potrà coinvolgere lo stesso condominio della persona infetta, il quartiere o il distretto di residenza. Questo al fine di individuare soggetti ancora non vaccinati e proporre loro di sottoporsi all'immunizzazione. Attacco hacker al Ced della Regione Lazio: i sistemi sono stati tutti disattivati compresi quelli del portale Salute e della rete vaccinale, cosa che ha costretto la Regione a sospendere le prenotazioni.

Bollettino Covid dell'1 agosto

(Pubblicheremo qui, appena dsponibili, i dati e la tabella in Pdf)

Regioni / Toscana

In Toscana sono 702 i nuovi casi di Coronavirus (678 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano il totale a 252.675 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono 6.210 i soggetti testati (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.568, +8,5% rispetto a ieri. L'età media dei nuovi contagiati è di circa 33 aani. I ricoverati sono 167 (13 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 167 (13 in più rispetto a ieri, più 8,4%), 18 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 5,9%). Sono 7.401 le persone in isolamento a casa. Le persone complessivamente guarite sono 238.194 (106 in più rispetto a ieri, più 0,04%).

Sono 483 i nuovi contagi Covid scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore. Non c'è stato invece alcun decesso. Il numero degli infetti raggiunge i 437.066 dall'inizio dell'epidemia, quello delle vittime 11.642. Con la ripresa sostenuta dei casi di positività si allarga anche la platea di persone in isolamento domiciliare, pari a 12.355 (+ 239). Cala di poco il numero dei malati Covid ricoverati nelle aree mediche degli ospedali, 146 (-3), e sale quello delle terapie intensive, 18 (+1).

In Puglia su 9.491 test sono stati registrati 158 nuovi casi positivi: 32 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Registrato anche un decesso, in provincia BAT. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.907.054 test; 247.099 sono i pazienti guariti; 2.421 sono i casi attualmente positivi.

In Basilicata 24 nuovi contagi, 3 guarigioni e nessun decesso.