Roma, 31 luglio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sulla situazione Covid in Italia alla luce dell'incremento dei contagi registrati negli ultimi giorni (qui tutti i dati del 30 luglio). Alcune regioni, come Sicilia, Sardegna e Lazio, sono a rischio zona gialla, anche se al momento le terapie intensive restano sotto la soglia d'allarme in tutto il Paese (in Alto Adige ha riaperto oggi).

L'Istituto superiore di Sanità segnala che il Coronavirus adesso sta prendendo di mira la fascia 10-29 anni (l'età media dei nuovi positivi è di circa 27 anni). Il dato suggerisce di accelerare le vaccinazioni per i più giovani, ma si attende anche il completamento della copertura vaccinale dei più grandi mentre si valuta la somministrazione di una terza dose per rafforzare la protezione dalla variante Delta nei pazienti fragili.

Intanto in Campania sarà prorogato l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto. Il governatore Vincenzo De Luca dovrebbe firmare una nuova ordinanza oggi.

Sommario

Il bollettino Covid del 31 luglio

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, dati e tabella in Pdf)

Regioni / Veneto

Scende rispetto a ieri il numero dei contagi da Coronavirus in Veneto, con 629 nuovi casi in 24 ore - totale a 436.583 - ma risale quello dei ricoverati, con 10 pazienti in più, anche se l'aumento riguarda i reparti non critici (149 posti). L'incidenza dei positivi sul totale dei tamponi effettuati (38.832) è dell'1,62%. Si registra anche un decesso, che porta il totale delle vittime a 11.642. Crescono anche gli attuali positivi (+189), che sono 12.116. Nelle terapie intensive situazione invariata, con 17 ricoverati.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 641 su 15.702 test di cui 8.325 tamponi molecolari e 7.377 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,08% (9,6% sulle prime diagnosi).

In Puglia si registrano 232 casi su 11.703 test, con una incidenza in aumento a 1,98%. I nuovi positivi sono 60 in provincia di Bari, 42 in provincia di Taranto, 36 in provincia di Foggia, 34 in provincia di Brindisi, 32 in provincia di Lecce, 25 nella provincia Bat, 2 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Un decesso registrato per errore nei giorni scorsi in provincia di Bari è stato tolto dal database. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.897.563 test e sono 2.348 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.031 e sono 247.015 i pazienti guariti.

L'Umbria registra 119 nuovi casi nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi sono 1.691. Lieve rialzo anche dei ricoveri, 19, tre in più di ieri, dei quali due (dato invariato da giorni) in terapia intensiva. Anche oggi non si registra nessun decesso. I guariti sono 14.

Riapre la terapia intensiva in Alto Adige, che nelle ultime 24 ore è passata da zero a tre pazienti. I ricoveri nei normali reparti ospedalieri ora sono invece cinque. L'ultimo bollettino Covid dell'Azienda sanitaria indica zero decessi e - per il terzo giorno consecutivo - 27 nuovi casi: 14 individuati tramite 705 tamponi pcr e 13 analizzando 3.282 test antigenici. I nuovi guariti sono 19, mentre in quarantena ci sono 735 persone.