Roma, 13 giugno 2020 - Monta la preoccupazione contagi a Roma, dove da ieri un palazzo occupato di piazza Attilio Pecile, zona Garbatella, è stato isolato. Nove i casi positivi al Coronavirus in questo stabile al cui interno vivono 107 persone, tutti sottoposti a tampone e test sierologici. L'Asl Roma 2, sulla pagina Facebook 'Salute Lazio', fa sapere che i nove sono stati "tutti trasferiti presso altre strutture dedicate" e "al momento non ci sono casi positivi all'interno della struttura". Ieri una famiglia era risultata positiva al Covid 19. Ma la Asl Roma 2 assicura che nello stabile non c'è alcun focolaio. L'area è stata comunque transennata dagli agenti del commissariato Colombo.

Ci sono poi anche tre nuovi casi collegati al cluster del San Raffaele Pisana. Tra questi, due sono tecnici del Centro Rai di Saxa Rubra, a Roma, sono risultati positivi al coronavirus. E' in corso, informa la Regione Lazio, un'indagine epidemiologica che ha visto finora 70 test eseguiti. Si allarga ancora il cluster al San Raffaele che ieri sera aveva raggiunto numeri drammatici: 99 positivi e 5 decessi, 2 nelle ultime 24 ore.

Intanto una coda del cluster, nel Reatino, si è ufficialmente chiusa con l'annuncio che tutti i tamponi eseguiti a Montopoli, il paese interessato dal contagio, hanno dato esito negativo. Ma resta massima l'allerta in un territorio che fino a pochi giorni fa sembrava andare speditamente verso il contagio zero, e ora si trova a fare i conti, stando all'ultimo report del ministero della Salute e dell'Iss, con un Rt salito pericolosamente vicino quota 1, a 0,9.