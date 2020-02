Roma, 1 febbraio 2020 - Restano stazionarie le condizioni della coppia di cinesi positivi al coronavirus e ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma. Lo comunica il nuovo bollettino medico, in cui si rende noto che la donna, 65 anni, ha accusato "nausea e vomito", mentre il compagno 66enne presenta "un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale" e "febbre associata a tosse e astenia". E' risultato invece negativo al virus l'operaio romeno che lavora nell'hotel di Roma dove alloggiavano i due, mentre sono in buone condizioni le 20 persone (ricoverate a scopo precauzionale) che hanno avuto contatti con la coppia cinese. Alcuni però resteranno sonno osservazione. E all'isituto romano sono in corso i test su 13 pazienti, tutti provenienti da zone della Cina interessate dall'epidemia.

L'allarme coronavirus è poi scattato, ieri sera, all'ospedale di Merate (Lecco) per un bambino di 7 anni, che da quattro giorni manifestava febbre alta in seguito ad un'influenza. I primi esami sembrano escludere il contagio. Rientrano anche due casi sospetti, uno a Palermo (sempre un turista cinese) e uno ad Aosta (bambina di sei anni e mezzo proveniente da Hong Kong e in vacanza con i genitori a Champoluc).

A Fiumicino è stato allestito dalla Protezione Civile una sorta di dormitorio per i cinesi bloccati all'aeroporto Leonardo da Vinci. Quattrocento brandine e quattrocento coperte sono a disposizione dei passeggeri bloccati in attesa della cessata emergenza. Sono invece in isolamento e ci resteranno per 14 giorni due ricercatori cinesi arrivati ieri a Trento: i due non presentano sintomi ma hanno accettato le misure previste dal Ministero della Salute.

Record di decessi in Cina

L'epidemia di coronavirus di Wuhan ieri ha visto la giornata più nera con 46 nuovi decessi e 2.102 nuovi casi confermati. I dati sono forniti dalla Commissione sanitaria nazionale cinese. Il conteggio totale dei morti sale a 259 e quello dei contagi accertati a quota 11.791. Ma Pechino cerca anche di tranquillizzare il resto del mondo spiegando che dalla nuova polmonite si guarisce anche. Così dai ufficiali si evidenzia il record di pazienti dimessi, dopo aver superato la polmonite di Wuhan. In un solo giorno 72 sono usciti dall'ospedale, e adesso sono in tutto 243 le persone scampate al nuovo virus.

Contagi nel mondo

Secondo gli ultimi dati nel mondo il numero di contagi accertati si avvicina a 12mila. Il maggior numero si registrano nella Cina "continentale" dove sono 11.791; 13 a Hong Kong; 7 a Macao; 10 a Taiwan. Nel resto dell'Asia invece sono 83 (tre nuovi in Giappone), 19 quelli in Europa e 10 quelli in America settentrionale. Nove contagiati si registrano poi in Australasia e altri 4 in altre parti del mondo. Intanto la Spagna ha confermato il primo caso nel Paese a La Gomera, nelle isole Canarie. Il paziente è un turista di nazionalità tedesca, si trova attualmente in isolamento in un ospedale dell'isola.

Virus Cina: sintomi, mortalità, cura e vaccino. Domande e risposte

Pechino annuncia guarigioni

E, nel clima di crescente paura che ha portato alcuni Paesi a chiudere addirittura i confini (ultimo in olrdine di tempo l'Australia), la Cina cerca di tranquillizzare il mondo sul fatto che dalla nuova patologia si guarisce. Gli ultimi dati pubblicati dalle autorità di Pechino, segnano il record di pazienti guariti (e quindi dimessi) dal coronavirus della polmonite di Wuhan: in un solo giorno 72 sono usciti dall'ospedale e adesso sono in tutto 243 le persone che hanno superato la malattia e sono tornate a casa.

Nonostante le buone notizie, però, le autorità hanno chiesto alla popolazione di ridurre i tempi dei funerali e soprattutto rinviare i matrimoni. La data del 2 febbraio è peraltro considerata una data fortunata per le nozze per la sequenza di numeri "02022020", che è possibile leggere nei due versi.

Aziende in fuga dal coronavirus

Apple ha deciso i chiudere tutti i suoi punti vendita, uffici e contact center in Cina fino al 9 febbraio prossimo. E la Hyundai Motor, Corea del Sud, ha fatto sapere di aver sospeso la produzione del Suv Palisade per difficoltà nei rifornimenti dalla Cina.

Coronavirus, dal lusso al turismo. Affari a rischio paralisi

L'evacuazione degli italiani da Wuhan

I circa 80 italiani a Wuhan rientreranno lunedì con un velivolo KC-767A del 14esimo Stormo dell'Aeronautica Militare. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha riferito che "circa 500 concittadini tra coloro che si trovano in Cina, ma non a Wuhan, hanno chiesto di rientrare in Italia e stanno facendo domande su come possono fare", visto il blocco aereo.

Un manager modenese: "Finalmente un aereo militare ci riporterà in Italia"

I 69 italiani che lunedì mattina rientreranno in Italia da Wuhan saranno alloggiati in container presso la caserma della Cecchignola. I container sono strutturati come delle camerate. Vi resteranno per un periodo di sorveglianza sanitaria di 14 giorni a cura del personale medico militare. Da lunedì all'aeroporto di Pratica di Mare rimarrà a disposizione un velivolo militare attrezzato per il trasporto di biocontenimento nel caso che il personale venisse contagiato.