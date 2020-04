Roma, 10 aprile 2020 - Conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, sull'emergenza Coronavirus in Italia. Il presidente del Consiglio fa il punto sulle restrizioni e sulle strategie verso la fase 2. "L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire, con cautela ma riaprire", ha detto Conte. Dunque sarà lockdown fino al 3 maggio, tranne poche eccezioni visto che anche il mondo produttivo ripartirà gradualmente. Nel governo prevale la linea della cautela. Per non vanificare i sacrifici compiuti, ha ripetutamente spiegato il premier. I dati sulla diffusione del contagio non lasciano ancora spazio all'ottimismo. Anzi. Nei prossimi giorni si ripeteranno gli appelli ad evitare 'scampagnate' e già il Viminale ha fatto sapere che per il weekend ci sarà un rafforzamento dei controlli, soprattutto sulle autostrade. Insomma il 'refrain' e' sempre lo stesso: "Non possiamo abbassare la guardia".

Quella di proseguire il lockdown, spiega Conte, è "una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutta la resoponsabilita'". Il fatto è che "non possiamo vanficare gli sforzi compiuti. Dovremmo ripartire da capo", ha spiegato. La decisione, spiega ancora il premier, è stata assunta dopo "vari incontri" e il comitato tecnico scientifico "ci ha dato conferma che la curva epidemiologica è incoraggiante, le misure adottate stanno dando frutti e stanno funzionando".

Covid-19, il bollettino del 10 aprile

Il tweet di Conte

"Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi", ha scritto questa mattina Conte in un tweet.

Controlli, multe e denunce

Si mantiene pressoché costante il numero quotidiano delle persone sanzionate per non aver rispettato le prescrizioni: ieri 10.105 hanno violato i divieti anti-contagio, 57 hanno fornito false dichiarazioni e 32 hanno violato la quarantena. Questi ultimi in aumento rispetto ai 14 del giorno precedente. Complessivamente 295.554 i controllati dalle forze dell'ordine secondo i dati del Viminale. Gli esercizi commerciali controllati sono stati invece 100.488: 132 i titolari sanzionati, per 36 è stata disposta la chiusura.

