Roma, 5 gennaio 2022 - Numeri ancora in rialzo nei primi dati sui contagi in arrivo del bollettino di oggi sul Covid in Italia, che farà il punto anche sul numero dei morti e sui ricoveri. Aumenta ancora il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri, che sale al 20% a livello nazionale e, in 24 ore, cresce in 13 regioni, raggiungendo livelli più critici in Valle d'Aosta (47%), Calabria (32%), Liguria (31%) e Umbria (con +3% raggiunge il 27%). Secondo i dati diffusi dall'Agenas, relativi al 4 gennaio. I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 restano al 15% a livello nazionale ma crescono in 6 regioni: Abruzzo (13%), Basilicata (4%), Lombardia (15%), PA di Bolzano (19%), Piemonte (19%) e in Valle d'Aosta (con un +3% arrivano al 12%).

Il bollettino del 5 gennaio 2022

Le regioni / Veneto

Nuovo record di contagi in Veneto, atteso dopo le feste, sono 269 più di ieri: 16.871, a fronte di 24 persone che hanno perso la vita per il Covid, facendo salire il conto totale a 12.473. Il totale dei positivi da inizio pandemia supera il tetto dei 700mila. Quelli attuali sono 136.723, 12.364 in più di ieri. La città con più contagi è Verona (3.315), seguita da Padova (3.016), Vicenza (3.020), Treviso (2.917), Venezia (2.633). Crescono più lentamente rispetto, invece, i ricoveri ospedalieri: 1.395 quelli in area non critica (+29) e 211 in terapia intensiva (+2).

Toscana

In Toscana sono 16.957 i contagi (5.897 confermati con tampone molecolare e 11.060 da test rapido antigenico). Si registrano altri 11 decessi - 4 uomini e 7 donne con un'età media di 74,6 anni, residenti nelle province di Firenze (5), Pistoia (1), Massa Carrara (1), Pisa (1), Arezzo (2), Siena (1) - che portano il totale a 7.599 morti da inizio pandemia. Salgono ancora i ricoveri che si avvicinano ormai a quota mille: sono 961, 54 in più rispetto a ieri, di cui 90 in terapia intensiva, 5 in più. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione.

Marche

Nuovo picco di casi di Coronavirus anche nelle Marche: in 24 ore sono 2.147 e l'incidenza su 100mila abitanti si avvicina a 700 (697,87); record anche di tamponi/test (oltre 25mila). Ancora una volta il numero più alto di contagi è stato rilevato in provincia di Ancona (651), seguita da Fermo (469), Ascoli Piceno (356), Macerata (291), Pesaro Urbino (231); 149 i casi da fuori regione. Nel dettaglio sono stati eseguiti 16.856 tamponi (12.432 nel percorso diagnostico con il 17,3% di positivi; e 4.424 nel percorso guariti) a cui si aggiungono 8.361 test antigenici (3.444 positivi).

Le altre Regioni

In Alto Adige sono 1.371 i contagi, in Basilicata 943, in Molise 496.