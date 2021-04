Roma, 11 aprile 2021 - Quasi tutta Italia sta per tornare in zona arancione: domani scattano infatti i cambi di colore delle Regioni. Ma continua ad essere altissima l'attenzione su dati dell'epidemia da Coronavirus. I numeri dei contagi Covid infatti, insieme a quelle della vaccinazione, saranno fondamentali nei prossimi giorni per portare avanti un primo ragionamento concreto sulle eventuali riaperture di aprile. Da giorni emerge una riduzione della pressione sugli ospedali. Oggi il bollettino di Ministero della Salute e Protezione civile aggiornerà sulla situazione di ricoveri e terapie intensive. Oltre che, come sempre, su nuovi casi, attualmente positivi, morti e guariti.

Parco ok, attenti al supermercato. La guida: ecco dove ci si contagia

Il bollettino dell'11 aprile 2021

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella in Pdf

Le Regioni / Puglia

In Puglia sono stati registrati 1.359 casi positivi: 563 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia BAT, 257 in provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto. Sono stati inoltre registrati 15 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, uno in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

In Toscana 1.222 nuovi casi (1.192 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 16.293 tamponi molecolari e 6.221 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 8.102 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.758, -0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.952 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 284 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 20 uomini e 10 donne con un'età media di 81,1 anni. Sono 56.996 i casi complessivi ad oggi a Firenze (375 in più rispetto a ieri), 18.658 a Prato (100 in più), 19.658 a Pistoia (100 in più), 11.921 a Massa (41 in più), 21.841 a Lucca (179 in più), 25.914 a Pisa (129 in più), 15.486 a Livorno (69 in più), 19.218 ad Arezzo (120 in più), 11.484 a Siena (74 in più), 7.477 a Grosseto (35 in più).

Emilia-Romagna

I nuovi positivi in Emilia-Romagna sono 1.170, i decessi 40.

Flette la curva dei contagi Covid in Veneto, che registra 871 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 28 decessi. Gli attualmente positivi scendono a 31.807 (-728). Un calo deciso si evidenzia negli ospedali: nei normali reparti medici sono ricoverati 1.795 malati Covid (-79), nelle terapie intensive sono 303 i posti letto occupati (-7).

Sono 406 i nuovi positivi nelle Marche nell'ultima giornata sulle 2.416 nuove diagnosi eseguite (rapporto positivi/testati 16.8%). Nel Percorso Screening Antigenico effettuati 561 test e riscontrati 28 positivi (da sottoporre a tampone molecolare). In questo caso il rapporto positivi/testati è al 5%. Testati 4.438 tamponi: 2.416 nel percorso nuove diagnosi (561 test Antigenici) e 2022 nel percorso guariti. Dei 406 casi tra le nuove diagnosi 123 riguardano persone residenti in provincia di Pesaro Urbino, 114 in provincia di Ancona, 93 nel Maceratese, 43 in provincia di Ascoli Piceno e 14 nel Fermano; 19 i casi di persone provenienti da fuori regione. Tra i contagiati 62 persone con sintomi.

Basilicata

In Basilicata sono 253 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.493 tamponi molecolari, e sono 2 i decessi, mentre sono cinque i comuni in zona rossa. In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 191 (+9) e il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (12).

Alto Adige

In Alto Adige sono 74 i nuovi casi di Covid su 4.901 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Le nuove positività sono 37 su 638 tamponi molecolari esaminati e 37 su 4.263 test antigenici effettuati. Stabile la pressione sugli ospedali con 76 pazienti Covid ricoverati nei normali reparti, 22 in terapia intensiva (uno in meno rispetto al dato di ieri), 45 nelle strutture private convenzionate e 50 nelle due strutture appositamente allestite per l'emergenza.

Le altre regioni

In Umbria 135 nuovi positivi e 2 morti. In Molise 38 contagi e un decesso.