Bollettino Covid oggi: i dati in diretta. Casi, ricoveri e morti in Italia e nelle Regioni

Roma, 3 maggio 2022 - In attesa dei dati odierni del ministero della Salute su casi, ricoveri e morti di Covid-19, ieri, 2 maggio, si sono registrati poco meno di 19mila casi su 122mila tamponi con un tasso di positività in salita, al 15,4%. I numeri del bollettino di oggi dovrebbero però essere più alti, visto che, dopo il solito calo del weekend e dell'1 maggio, si attende un aumento dei tamponi effettuati.

Dove è obbligatoria la mascherina

Sommario

Intanto sul fronte dei vaccini il ministro della Salute, Roberto Speranza, accenna una possibile estensione della quarta dose a una platea più ampia. "Penso che sia probabile una estensione, di che natura e in che termini lo valuteremo con la nostrà comunità", ha detto il ministro alla stampa italiana a Washington, a conclusione della sua visita negli Stati Uniti. "Noi costruiamo queste decisioni - ha spiegato - prima di tutto con i nostri partner europei. Ci confronteremo ancora con l'Ema e l'Ecdc e valuteremo se in autunno sarà necessario allargare ulteriormente la platea dei destinatari del secondo booster". E' cominciata recentemente la somministrazione della quarta dose agli over 80, agli ospiti delle Rsa e alle persone fragili tra i 60 e 79 anni, per ora con scarsa partecipazione. Speranza, durante la sua visita, ha incontrato anche l'immunologo statunitense Anthony Fauci, che ha definito il lavoro del governo italiano "fenomenale" per quanto riguarda la campagna di vaccinazione e i preparativi contro una nuova possibile pandemia. Fauci ritiene probabile la raccomandazione della quarta dose a tutti negli Stati Uniti tra settembre e ottobre.

Sono 6.126 i nuovi contagi da Coronavirus oggi in Veneto. Si registrano 10 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.679.828, mentre gli attualmente positivi sono 67.980. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.477. Negli ospedali veneti sono ricoverate 608 persone in area medica e 19 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 115.

Oggi in Puglia sono stati registrati 25.952 test per l'infezione da Covid-19 e 4.766 nuovi casi, 1.697 in provincia di Bari. Inoltre sono stati registrati 16 decessi. Attualmente sono 100.673 le persone positive, 536 sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.076.284 a fronte di 10.613.582 test eseguiti, 967.302 sono le persone guarite e 8.309 quelle decedute.

In Toscana i nuovi casi positivi al Covid sono 3.620. I test effettuati sono stati 21.864, di cui 2.853 tamponi molecolari e 19.011 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 16,56%, che sale al 75,3% sulle prime diagnosi. Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è più alto (erano 730) così come anche quello dei test effettuati (erano 4.823) con un tasso di positività che sale (era 15,14%).

Altri 2.017 positivi al Coronavirus rilevati nelle Marche e l'incidenza ogni 100mila abitanti torna verso quota 800 (da 723,92 a 796,32). Sono stati analizzati 6.187 tamponi di cui 5.360 nel percorso diagnostico (37,6% di positivi) e 827 nel percorso guariti.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 944 nuovi positivi e 1.302 guariti in Umbria. Non si registrano altri morti per il virus. Scaturiti dall'analisi di 5.877 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16% (era 24,1 lunedì). Sostanzialmente stabili i ricoverati in ospedale, 225, uno in più del giorno precedente, cinque dei quali in rianimazione, dato stabile. In Alto Adige sono 541 i nuovi casi di Covid-19 su 3.253 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessun paziente covid è ricoverato in terapia intensiva mentre restano 48 quelli che si trovano nei normali reparti ospedalieri. Nessuna persona è deceduta nella giornata di ieri: le vittime totali da inizio pandemia restano 1.463. Su 318.162 persone sottoposte a tampone molecolare, 211.814 sono risultate positive. I guariti totali sono 206.713.