Covid Italia oggi: nuovi casi, morti e ricoveri in diretta. Il bollettino del 2 maggio

Roma, 2 maggio 2022 - Dopo il boom ricondotto alle vacanze di Pasqua tornano a calare i nuovi contagi Covid in Italia e scende anche il numero dei morti. Ieri, 1 maggio, sono stati segnalati 40mila nuovi casi e 105 decessi. Il bollettino odierno del ministero della Salute con i numeri su nuovi positivi, ricoveri e decessi è atteso nel pomeriggio.

Tra il 25 aprile e il 1 maggio sono stati registrati in totale 364.817 nuovi casi, -13,23% rispetto al 18-24 aprile (420.457 casi), dopo il +0,98% della settimana precedente. Dopo una settimana di crescita, che aveva riportato il totale oltre quota mille, tornano a calare i decessi: 924 totali la scorsa settimana, -7,69% sui 1.001 del 18-24 aprile.

Intanto da ieri non è più richiesto il Green Pass ed è caduto anche l'obbligo di mascherine al chiuso (con qualche eccezione). Ecco dove si deve indossare ancora la mascherina

Sono 1.168 i nuovi contagi da Coronavirus oggi in Veneto. Si registrano 5 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.673.702, mentre gli attualmente positivi sono 68.031. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.465. Negli ospedali veneti sono ricoverate 622 persone in area medica e 17 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 115.

In Toscana sono 16 i decessi per Covid registrati dalla Regione. I nuovi casi di positività sono 730. Stando al bollettino odierno, le persone attualmente positivi sono 47.533, ovvero l'11,8% in meno rispetto a ieri. I ricoverati sono 635 (+16), di cui 23 in terapia intensiva (+4).

Continua a scendere la curva dei contagi nelle Marche: 473 i casi rilevati nell'ultima giornata e l'incidenza ogni 100mila abitanti è ulteriormente calata da 742,51 a 723,92. Piuttosto basso il numero di tamponi eseguiti, in tutto 1.520 di cui 1.305 nel percorso diagnostico (36,2% di positivi) e 215 nel percorso guariti.